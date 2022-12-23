За 62,6 миллиарда тенге продана первая в Казахстане частота 5G

Завершился первый аукционный лот по распределению частот 5G в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.
22 декабря состоялся открытый аукцион радиочастот для пятого поколения мобильной связи - 5G. Интернет-торговля была организована на электронной торговой площадке gosreestr.kz. Участники соревновались за диапазоны радиочастот 3600–3700 МГц (100 МГц) для технологии 5G.
Стартовая цена аукциона составила 1 761 225 000 тенге. Проведение открытого и прозрачного аукциона обеспечило конкурентное условие в конкурсе, где смогли принять участие компании, соответствующие требованиям, утвержденным Порядком распределения радиочастот.
В результате цена при торгах (аукционе) на радиочастотные диапазоны увеличилась до 62 669 775 351 тенге, а победителем определился консорциум, состоящий из ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (под брендом "Теле 2" и "Алтел") и АО "Кселл" (под брендом "Кселл" и "Актив").
Победитель аукциона будет отвечать за внедрение и развитие мобильной связи пятого поколения (5G/IMT) в городах республиканского значения и областных центрах.
Согласно обязательствам победитель аукциона должен постепенно активировать в общей сложности 3527 базовых станций. Ожидается, что к 2027 году 75 процентов городов республиканского значения, 60 процентов областных центров будут обеспечены технологией 5G.
Также технология 5G имеет преимущества развития интернет-сервисов для государства и бизнеса, что значительно ускоряет темп развития цифровизации в стране. Основными пользователями сети 5G могут быть все, начиная от обычных абонентов до крупного бизнеса, нуждающегося в высокой скорости интернета.
23 декабря состоится аукцион по второму лоту по диапазону радиочастот 3700–3800 МГц (100 МГц) для технологии 5G.
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