Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 23 Декабря
+2...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.98 KZT
  • €1 = 497.15 KZT
  • 1 RUB = 6.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Убийство врача Юрия Шумкова: психиатр озвучила итоги экспертизы подсудимого

Просмотров:71 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Убийство врача Юрия Шумкова: психиатр озвучила итоги экспертизы подсудимого
Юрий Шумков. Фото: gastroenterologii-too-med.obiz.ru, подсудимый: кадр из видео
В межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение дела об убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает корреспондент Tengrinews.kz. На очередном заседании была допрошена врач-эксперт, нарколог-психиатр Института судебно-медицинских экспертиз Гульмира Нурлыбекова.

После убийства для подсудимого была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. По словам эксперта, в целом подсудимый характеризуется положительно. Он воспитывался в полной семье, нормально развивался, женат, с высшим образованием.

"19 мая была проведена комплексная экспертиза. Уже тогда он был на носилках, говорил тихо. Ответил на все вопросы. Личностные особенности, которые были отражены: признает свою исключительность, не подчиняется общему порядку. По его словам, он пошел на преступление из-за своего здоровья. По его словам, на это преступление его подтолкнуло не психическое состояние, а соматическое состояние, то, что его неправильно лечили, неправильно поставили диагноз", - сказала эксперт на суде.

Также, согласно экспертизе, в момент совершения убийства подсудимый не находился в состоянии аффекта.

"Личностные особенности следует рассматривать на уровне нормального показателя", - пояснила эксперт.

Убийство врача Юрия Шумкова: подсудимый предстал перед судом в лежачем положении

Врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит на автостоянке утром 4 апреля в Алматы. Убийца выстрелил в него в упор и скрылся. Позже его задержали в микрорайоне Шанырак.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика