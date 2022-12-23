Убийство врача Юрия Шумкова: психиатр озвучила итоги экспертизы подсудимого

Юрий Шумков. Фото: gastroenterologii-too-med.obiz.ru, подсудимый: кадр из видео
В межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение дела об убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает корреспондент Tengrinews.kz. На очередном заседании была допрошена врач-эксперт, нарколог-психиатр Института судебно-медицинских экспертиз Гульмира Нурлыбекова.
После убийства для подсудимого была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. По словам эксперта, в целом подсудимый характеризуется положительно. Он воспитывался в полной семье, нормально развивался, женат, с высшим образованием.
"19 мая была проведена комплексная экспертиза. Уже тогда он был на носилках, говорил тихо. Ответил на все вопросы. Личностные особенности, которые были отражены: признает свою исключительность, не подчиняется общему порядку. По его словам, он пошел на преступление из-за своего здоровья. По его словам, на это преступление его подтолкнуло не психическое состояние, а соматическое состояние, то, что его неправильно лечили, неправильно поставили диагноз", - сказала эксперт на суде.
Также, согласно экспертизе, в момент совершения убийства подсудимый не находился в состоянии аффекта.
"Личностные особенности следует рассматривать на уровне нормального показателя", - пояснила эксперт.
Убийство врача Юрия Шумкова: подсудимый предстал перед судом в лежачем положении
Врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит на автостоянке утром 4 апреля в Алматы. Убийца выстрелил в него в упор и скрылся. Позже его задержали в микрорайоне Шанырак.
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