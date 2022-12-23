"Микст-инфекции": носить маски и не посещать общественные места рекомендуют в Минздраве

В Министерстве здравоохранения обратились к казахстанцам в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Казахстанцам советуют снова надеть маски и не посещать места массового скопления людей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным ведомства, в стране отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.
"С начала эпидсезона, с 1 октября 2022 года, зарегистрировано 2,1 миллиона случаев ОРВИ, из них детей до 14 лет – 65,5 процента. Также зарегистрировано 1 834 лабораторно подтвержденных случая гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 717", - сообщили в Минздраве.
Сообщается, что в стране закуплено 2 282 824 дозы вакцины против гриппа "Гриппол плюс". По республике против гриппа привито 2 413 330 человек, или 12,7 процента от общего населения республики.
"Что касается лабораторной диагностики вирусных инфекций. Обследовано на грипп методом ПЦР 17 687 образцов, с положительным результатом выявлено 1 834, из которых грипп В – 1 734, А (H3N2) – 9, А (H1N1) – 91. На другие, не гриппозные инфекции, обследовано 9 362 образца, из них в 891 пробе установлен положительный результат, в числе которых: риновирус, РС-вирус, парагрипп, коронавирус, аденовирус, бокавирус, метапневмовирус", - добавили в ведомстве.
В целях предупреждения заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в Минздраве рекомендуют:
-Использовать маски и антисептики. -Ограничить посещение мест массового скопления людей, контакты с больными людьми. -Проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку. -Своевременно обращаться за медицинской помощью.
Ранее врачи и ученые-инфекционисты рассказали, почему в этом сезоне казахстанцы стали болеть чаще и как защитить себя от инфекций.
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