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Стало известно о судьбе программы "7-20-25"

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 14:55
Стало известно о судьбе программы "7-20-25"
Фото:elements.envato.com
Программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25" продлят в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

"По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева реализация программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25" будет продолжена. Соответствующее постановление принято правлением Национального банка Республики Казахстан от 19 декабря 2022 года № 123", - говорится в сообщении Нацбанка.

По официальным данным, для кредитования по программе в 2023 году планируется выделить до 100 миллиардов тенге. Предполагается, что фактический объем ежегодного кредитования по программе будет зависеть от наличия и развития рыночных ипотечных продуктов банков.

"В целях охвата льготным кредитованием большего количества граждан были пересмотрены отдельные условия реализации программы. В частности, предусмотрено участие одного заемщика в программе не более одного раза.

Параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках программы, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов)", - говорится в сообщении Национального банка.

По состоянию на 22 декабря 2022 года выдано 64 146 льготных займов на сумму 852,2 млрд тенге.

Программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7 процентов годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20 процентов.


Источник: tengrinews.kz
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