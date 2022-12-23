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Национальный онкогематологический центр для детей появится в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:47
Национальный онкогематологический центр для детей появится в Казахстане
Фото:elements.envato.com
Национальный онкогематологический центр для детей появится в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам вице-министра, в Казахстане утверждена дорожная карта по совершенствованию онкогематологической помощи детям до 2024 года.

"В стране в среднем в год выявляется 500-600 детей (с онкозаболеванием. - Прим.), из них 41 процент с острыми лейкозами, 14 процентов с опухолями центральной нервной системы, 9 процентов с саркомами мягких тканей и другими заболеваниями. Выявляемость у детей онкологии 1-2 стадии составила 38 процентов. В возрастной структуре 33 процента - это дети от 3 до 10 лет. Всего под динамическим наблюдением находится 3833 ребенка с различными онкологическими и гематологическими заболеваниями, из них 968 пациентов продолжают получать специфическую патогенетическую терапию амбулаторно", - сообщил Дудник во время брифинга в СЦК.

По его словам, на сегодняшний день в стране внедрены высокотехнологичные современные методы диагностики и лечения.

В течение последних пяти лет 335 детям проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, из них 49 в этом году. Как подчеркнул спикер, пятилетняя выживаемость детей с онкогематологической патологией составляет выше 75 процентов.

"По поручению Главы государства министерством разработан комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями. До 2025 года предусмотрены мероприятия по усилению материально-технической базы детских онкобольниц, улучшению лекарственного обеспечения и повышению квалификации специалистов данной службы. Запланировано создание Национального онкогематологического центра для детей", - добавил Вячеслав Дудник.


Источник: tengrinews.kz
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