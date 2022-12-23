Национальный онкогематологический центр для детей появится в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам вице-министра, в Казахстане утверждена дорожная карта по совершенствованию онкогематологической помощи детям до 2024 года.
"В стране в среднем в год выявляется 500-600 детей (с онкозаболеванием. - Прим.), из них 41 процент с острыми лейкозами, 14 процентов с опухолями центральной нервной системы, 9 процентов с саркомами мягких тканей и другими заболеваниями. Выявляемость у детей онкологии 1-2 стадии составила 38 процентов. В возрастной структуре 33 процента - это дети от 3 до 10 лет. Всего под динамическим наблюдением находится 3833 ребенка с различными онкологическими и гематологическими заболеваниями, из них 968 пациентов продолжают получать специфическую патогенетическую терапию амбулаторно", - сообщил Дудник во время брифинга в СЦК.
По его словам, на сегодняшний день в стране внедрены высокотехнологичные современные методы диагностики и лечения.
В течение последних пяти лет 335 детям проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, из них 49 в этом году. Как подчеркнул спикер, пятилетняя выживаемость детей с онкогематологической патологией составляет выше 75 процентов.
"По поручению Главы государства министерством разработан комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями. До 2025 года предусмотрены мероприятия по усилению материально-технической базы детских онкобольниц, улучшению лекарственного обеспечения и повышению квалификации специалистов данной службы. Запланировано создание Национального онкогематологического центра для детей", - добавил Вячеслав Дудник.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.