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Пройти техосмотр на автомобиле с иностранными номерами в Казахстане можно будет со 2 января

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 10:48
Пройти техосмотр на автомобиле с иностранными номерами в Казахстане можно будет со 2 января
Фото: kolesa.kz
Поправки в Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним были опубликованы накануне и вступят в силу через 10 календарных дней, то есть 2 января 2023 года. В обновлённой редакции из документа убрали определение, что действие правил распространяется на автомобили, зарегистрированные на территории РК.

При этом операторы технического осмотра отказать в проверке смогут только в случаях:

- непредъявления владельцем авто техпаспорта;
- непредставления к осмотру самой машины;
- появления на проверочном стенде автомобиля с незарегистрированной и не отмеченной в техпаспорте заменой кузова или шасси (как в РК, так и в другом государстве);
- прибытия на осмотр машины без госномеров.

Отказать иностранному авто в техосмотре на основании того, что, к примеру, его якобы нет в базах данных, сотрудники станций не будут иметь права

Кроме того, из правил уберут пункт, обязывающий некоторые грузопассажирские легковые авто проходить техосмотр, как фургоны, — раз в шесть месяцев.

В ближайшее время также будут приняты и опубликованы поправки в закон «О дорожном движении», но уже обязывающие иностранные машины проходить техосмотр в РК.


Источник: kolesa.kz
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