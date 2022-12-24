Пройти техосмотр на автомобиле с иностранными номерами в Казахстане можно будет со 2 января

Поправки в Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним были опубликованы накануне и вступят в силу через 10 календарных дней, то есть 2 января 2023 года. В обновлённой редакции из документа убрали определение, что действие правил распространяется на автомобили, зарегистрированные на территории РК.
При этом операторы технического осмотра отказать в проверке смогут только в случаях:
- непредъявления владельцем авто техпаспорта; - непредставления к осмотру самой машины; - появления на проверочном стенде автомобиля с незарегистрированной и не отмеченной в техпаспорте заменой кузова или шасси (как в РК, так и в другом государстве); - прибытия на осмотр машины без госномеров.
Отказать иностранному авто в техосмотре на основании того, что, к примеру, его якобы нет в базах данных, сотрудники станций не будут иметь права
Кроме того, из правил уберут пункт, обязывающий некоторые грузопассажирские легковые авто проходить техосмотр, как фургоны, — раз в шесть месяцев.
В ближайшее время также будут приняты и опубликованы поправки в закон «О дорожном движении», но уже обязывающие иностранные машины проходить техосмотр в РК.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.