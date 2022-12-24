Пройти техосмотр на автомобиле с иностранными номерами в Казахстане можно будет со 2 января

Поправки в Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним были опубликованы накануне и вступят в силу через 10 календарных дней, то есть 2 января 2023 года. В обновлённой редакции из документа убрали определение, что действие правил распространяется на автомобили, зарегистрированные на территории РК.



При этом операторы технического осмотра отказать в проверке смогут только в случаях:



- непредъявления владельцем авто техпаспорта;

- непредставления к осмотру самой машины;

- появления на проверочном стенде автомобиля с незарегистрированной и не отмеченной в техпаспорте заменой кузова или шасси (как в РК, так и в другом государстве);

- прибытия на осмотр машины без госномеров.



Отказать иностранному авто в техосмотре на основании того, что, к примеру, его якобы нет в базах данных, сотрудники станций не будут иметь права



Кроме того, из правил уберут пункт, обязывающий некоторые грузопассажирские легковые авто проходить техосмотр, как фургоны, — раз в шесть месяцев.



В ближайшее время также будут приняты и опубликованы поправки в закон «О дорожном движении», но уже обязывающие иностранные машины проходить техосмотр в РК.