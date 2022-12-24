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Препарат, от которого скончались дети в Узбекистане, в Казахстане не продается - Минздрав

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:44
Препарат, от которого скончались дети в Узбекистане, в Казахстане не продается - Минздрав
Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Препарат, от которого скончались дети в Узбекистане, в Казахстане не зарегестрирован. Об этом отвечая на запрос, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Согласно информации Национального центра эскпертизы лекарственных средств, препарат "ДОК-1 МАКС", производитель Marion Biotech, Индия. Срок регистрации истек в 2018 году. На сегодняшний день в РК не зарегистрирован. Содержит 500 мг парацетамола, гвайфенезин – 200 мг и фенилэфрина гидрохлорид – 10 мг", - сообщили в Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что с таким составом в Казахстане зарегистрирован один препарат под торговым названием Викс Актив Стоптомакс плюс, Великобритания. Этот препарат расчитан только для взрослых. В инструкции указано детям до 18 лет нельзя применять. Это группа комбинированных противопростудных препаратов.

"Из-за парацетамола - препарат имеет побочные действия в виде нарушения функций почек. Поэтому в инструкции есть указания, что в сутки нужно принимать через каждые 4-6 часов, не чаще. Заболевания печени и почечная недостаточность являются противопоказаниями всех препаратов парацетамола. У нас не продается", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаркандской области Узбекистана за два месяца 15 детей скончались после приема индийского препарата от ОРВИ "Док-1 Макс".


Источник: Tengrinews.kz
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