Препарат, от которого скончались дети в Узбекистане, в Казахстане не продается - Минздрав

Препарат, от которого скончались дети в Узбекистане, в Казахстане не зарегестрирован. Об этом отвечая на запрос, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Согласно информации Национального центра эскпертизы лекарственных средств, препарат "ДОК-1 МАКС", производитель Marion Biotech, Индия. Срок регистрации истек в 2018 году. На сегодняшний день в РК не зарегистрирован. Содержит 500 мг парацетамола, гвайфенезин – 200 мг и фенилэфрина гидрохлорид – 10 мг", - сообщили в Минздраве.
Также в ведомстве отметили, что с таким составом в Казахстане зарегистрирован один препарат под торговым названием Викс Актив Стоптомакс плюс, Великобритания. Этот препарат расчитан только для взрослых. В инструкции указано детям до 18 лет нельзя применять. Это группа комбинированных противопростудных препаратов.
"Из-за парацетамола - препарат имеет побочные действия в виде нарушения функций почек. Поэтому в инструкции есть указания, что в сутки нужно принимать через каждые 4-6 часов, не чаще. Заболевания печени и почечная недостаточность являются противопоказаниями всех препаратов парацетамола. У нас не продается", - подчеркнули в министерстве.
Напомним, ранее сообщалось, что в Самаркандской области Узбекистана за два месяца 15 детей скончались после приема индийского препарата от ОРВИ "Док-1 Макс".
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.