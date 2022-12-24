Более чем на 22% подорожали продукты в Казахстане с начала года

Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz
По данным Минторговли, с начала года СЗПТ подорожали на 22,3%, по итогам недели – на 0,2%.
Как пишет пресс-служба правительства, цены на лук выросли на 1,7%, капусту – на 0,9%, рис – на 0,8%, творог – на 0,7%, яйца и молоко – 0,5%. Наибольший рост цен с начала года отмечается в Улытауской области (31,4%) и Астане (25%).
В ходе совещания отмечено, что в настоящее время систематизирована работа региональных комиссий по борьбе с посредническими схемами по всей цепочке ценообразования, а также усилена работа с магазинами "у дома" в части контроля допустимой торговой надбавки (15%) и совершенствуется система прослеживаемости товаров на территории республики для обеспечения прозрачности рынка. Также Смаилов отметил, что для повышения эффективности сдерживания цен была переформатирована работа основных государственных механизмов.
- Высокие темпы инфляции не дают поступательно развиваться экономике и сказываются на социальном благополучии граждан. В этой связи работа по ее снижению в 2 раза в следующем году – это уже вопрос, можно сказать, национальной безопасности. Формализма в этой работе быть не должно, - сказал Алихан Смаилов.
Премьер поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен, чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии Нового года, а также в месячный срок проработать вопросы строительства дополнительных современных овощехранилищ.
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