Более чем на 22% подорожали продукты в Казахстане с начала года

Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz



По данным Минторговли, с начала года СЗПТ подорожали на 22,3%, по итогам недели – на 0,2%.



Как пишет пресс-служба правительства, цены на лук выросли на 1,7%, капусту – на 0,9%, рис – на 0,8%, творог – на 0,7%, яйца и молоко – 0,5%. Наибольший рост цен с начала года отмечается в Улытауской области (31,4%) и Астане (25%).



В ходе совещания отмечено, что в настоящее время систематизирована работа региональных комиссий по борьбе с посредническими схемами по всей цепочке ценообразования, а также усилена работа с магазинами "у дома" в части контроля допустимой торговой надбавки (15%) и совершенствуется система прослеживаемости товаров на территории республики для обеспечения прозрачности рынка. Также Смаилов отметил, что для повышения эффективности сдерживания цен была переформатирована работа основных государственных механизмов.



- Высокие темпы инфляции не дают поступательно развиваться экономике и сказываются на социальном благополучии граждан. В этой связи работа по ее снижению в 2 раза в следующем году – это уже вопрос, можно сказать, национальной безопасности. Формализма в этой работе быть не должно, - сказал Алихан Смаилов.



Премьер поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен, чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии Нового года, а также в месячный срок проработать вопросы строительства дополнительных современных овощехранилищ.