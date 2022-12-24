Две смертельные аварии произошли на трассах Казахстана: 7 человек погибли

В Алматинской области при столкновении трех автомобилей пять человек погибли и трое травмированы. В Кызылординской области на трассе в ДТП погибли два человека, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, 24 декабря в Жамбылском районе произошло столкновение автомашин Toyota Camry, Daewoo Nexia и Daf Trucks N.По предварительным данным полиции, виновником ДТП является 33-летний водитель Toyota Camry. Уточняется, что мужчина на 126 километре трассы Алматы-Бишкек при обгоне Daf Trucks NL с прицепом допустил лобовое столкновение со встречно идущей автомашиной Daewoo Nexia, а затем по инерции ударился о грузовик."В результате на месте ДТП погибли четыре человека. Еще четыре пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу, где один из них также скончался. Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 345 часть 4 Уголовного кодекса (Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД или эксплуатация ТС, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)" - сообщили в пресс-службе.Полиция региона выражает искреннее соболезнование родным и близким погибших.Также сегодня около 10:50 часов на 1270 километре автодороги Самара - Шымкент (Аральский район) в Кызылординской области произошло дорожно-транспортное происшествие."По предварительным данным, произошло столкновение автомашины Lexus и грузовика DAF. В результате ДТП погибли два человека. Данный факт зарегистрирован, проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы", - сообщается на Telegram-канале МВД РК.