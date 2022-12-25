Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 25 Декабря
+2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.97 KZT
  • €1 = 490.1 KZT
  • 1 RUB = 6.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Экспорт казахстанской нефти в Германию: миф или реальность?

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 08:50
Экспорт казахстанской нефти в Германию: миф или реальность?
Фотоколлаж Azattyq Rýhy
В «КазМунайГазе» давеча сделали громогласное заявление о том, что Казахстан намерен поставлять нефть в Германию, которая заявила, что со следующего года полностью откажется от российского сырья. При этом насчет способа транспортировки казахстанские госменеджеры не придумали ничего лучше, кроме как доставлять ее по российскому трубопроводу «Дружба». Насколько реальна эта перекачка, разрешит ли Россия транзит углеводородов через свою трубу, и самый главный вопрос – найдутся ли у нас объемы для Европы, учитывая, что свободной нефти в стране нет? На эти и другие вопросы ответили эксперты в материале Azattyq Rýhy.

Казахстан и Германия обсудили едва ли не все стороны сделки. Даже определили, что сырье будет поступать на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте, годовая мощность которого составляет свыше 10 миллионов тонн. Именно это предприятие снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии. В общем, стороны ударили по рукам, но как оказалось, о главном-то совсем позабыли.

После того, как информация об экспорте наших углеводородов запестрела во всех сводках новостей, в российской нефтепроводной госкомпании «Транснефть» заявили, что Казахстан не обращался к ним по этому вопросу и переговоры не велись. А транспортировка нефти, по идее госменеджеров, планируется именно через российский трубопровод. Как считает один из опрошенных нами экспертов, сделка вполне может состояться, ведь Россия получит дивиденды за транзит.

«Россия разрешит, конечно, она будет получать деньги за транзит. Тем более, что российские нефтяные и газовые потоки сейчас на Азию переключаются. К тому же еще установили «потолок» на российскую нефть – пока только на танкерные поставки, трубопроводы пока не тронуты. Поэтому Россия может согласиться, но западным странам трудно будет оценить, чья нефть идет – российская или казахстанская. Нефть в любом случае будет смешанная и разобраться будет сложно», - считает аналитик нефтегазового сектора Сергей Смирнов.

Даже если Россия даст «добро», вряд ли сделка окажет какой-то экономический эффект на Казахстан. Сейчас годовое потребление нефти в Германии – около 96 миллионов тонн. А планируемый объем поставок казахстанской нефти – 5 миллионов тонн, которые никакой существенной роли для импортера не играют. При этом зависимость Германии от поставок российской нефти по импорту составляет около 40%. То есть Россия поставляет им 28-30 миллионов тонн. Это трубопроводные поставки, и они не противоречат санкциям. Ограничения в настоящее время введены на морские танкерные поставки нефти из России.

«Европа не сможет, это бравада. Нет таких объемов в мире, которые могут поставить. Тем более многие страны Европы не имеют инфраструктуры для того, чтобы это поставлялось откуда-то морским транспортом. Так что Казахстан не завалит Германию своей нефтью – это не имеет никакого смысла в текущих условиях. Но это имеет смысл, если Россия будет поставлять какую-то часть нефти в Казахстан, а Казахстан, возможно, под этой эгидой будет поставлять какие-то объемы в Германию через территорию России», - убежден ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть» Олжас Байдильдинов.

Смысла поставок казахстанской нефти в Германию нет еще и из-за отсутствия у нас дополнительного объема сырья. Наращивать добычу на те же дополнительные 5 миллионов тонн наши нефтяники тоже не собираются. Напротив, страна в этом году снижает добычу на полтора миллиона тонн.

«У нас нет этих объемов и тем более их нет у «КазМунайГаза», который перегружен обязательствами по поставкам нефти. И мне кажется, что эта новость более ориентирована на немецкую публику, на германские СМИ, чтобы продемонстрировать своему населению, избирателям, что, мол, мы стремимся снизить зависимость от России. Но у них это не получится, потому что мы российскую нефть не заместим, если даже переориентируем половину своего экспорта. А во-вторых, дополнительных объемов у нас нет. Даже если мы будем выдергивать из какого-то направления, которое есть, и направлять туда», - объясняет Олжас Байдильдинов.

К тому же нужно понимать, что у нас как таковой нефти казахстанской нет. 65% добываемой нефти приходится на Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, где нефть добывают западные корпорации.

«И если они захотят поставить нефть в Германию в ущерб какой-то другой стране, то Казахстан на это никак повлиять не сможет. Мы не можем им приказывать, куда они будут продавать нефть. Что касается проработки этого вопроса «КазМунайГазом», то вероятнее всего, речь здесь идет о каких-то СОПах с Россией. Россия, возможно, будет поставлять какие-то объемы нефти нам, а мы будем продавать в Германию. Особой роли для Германии это не принесет, нужно просто продемонстрировать, что мы пытаемся бороться с санкциями, пытаемся «обезжирить» Россию. Но логики нефтегазовой в этой сделке никакой нет», - заключил Олжас Байдильдинов.

Удастся ли Казахстану перекачивать нефть в Германию, покажет время. Но учитывая планируемый объем экспорта, думается, что он окажется каплей в море и не принесет никакого экономического эффекта.


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • БО
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 11:46
Европа сама себя загнала в угол и теперь будет делать вид, что покупает казахстанскую нефть.
Скорее всего Россия и РК найдут взаимовыгодный компромисс.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика