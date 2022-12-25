Экспорт казахстанской нефти в Германию: миф или реальность?

В «КазМунайГазе» давеча сделали громогласное заявление о том, что Казахстан намерен поставлять нефть в Германию, которая заявила, что со следующего года полностью откажется от российского сырья. При этом насчет способа транспортировки казахстанские госменеджеры не придумали ничего лучше, кроме как доставлять ее по российскому трубопроводу «Дружба». Насколько реальна эта перекачка, разрешит ли Россия транзит углеводородов через свою трубу, и самый главный вопрос – найдутся ли у нас объемы для Европы, учитывая, что свободной нефти в стране нет? На эти и другие вопросы ответили эксперты в материале Azattyq Rýhy
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Казахстан и Германия обсудили едва ли не все стороны сделки. Даже определили, что сырье будет поступать на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте, годовая мощность которого составляет свыше 10 миллионов тонн. Именно это предприятие снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии. В общем, стороны ударили по рукам, но как оказалось, о главном-то совсем позабыли.
После того, как информация об экспорте наших углеводородов запестрела во всех сводках новостей, в российской нефтепроводной госкомпании «Транснефть» заявили, что Казахстан не обращался к ним по этому вопросу и переговоры не велись. А транспортировка нефти, по идее госменеджеров, планируется именно через российский трубопровод. Как считает один из опрошенных нами экспертов, сделка вполне может состояться, ведь Россия получит дивиденды за транзит.
«Россия разрешит, конечно, она будет получать деньги за транзит. Тем более, что российские нефтяные и газовые потоки сейчас на Азию переключаются. К тому же еще установили «потолок» на российскую нефть – пока только на танкерные поставки, трубопроводы пока не тронуты. Поэтому Россия может согласиться, но западным странам трудно будет оценить, чья нефть идет – российская или казахстанская. Нефть в любом случае будет смешанная и разобраться будет сложно», - считает аналитик нефтегазового сектора Сергей Смирнов.
Даже если Россия даст «добро», вряд ли сделка окажет какой-то экономический эффект на Казахстан. Сейчас годовое потребление нефти в Германии – около 96 миллионов тонн. А планируемый объем поставок казахстанской нефти – 5 миллионов тонн, которые никакой существенной роли для импортера не играют. При этом зависимость Германии от поставок российской нефти по импорту составляет около 40%. То есть Россия поставляет им 28-30 миллионов тонн. Это трубопроводные поставки, и они не противоречат санкциям. Ограничения в настоящее время введены на морские танкерные поставки нефти из России.
«Европа не сможет, это бравада. Нет таких объемов в мире, которые могут поставить. Тем более многие страны Европы не имеют инфраструктуры для того, чтобы это поставлялось откуда-то морским транспортом. Так что Казахстан не завалит Германию своей нефтью – это не имеет никакого смысла в текущих условиях. Но это имеет смысл, если Россия будет поставлять какую-то часть нефти в Казахстан, а Казахстан, возможно, под этой эгидой будет поставлять какие-то объемы в Германию через территорию России», - убежден ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть» Олжас Байдильдинов.
Смысла поставок казахстанской нефти в Германию нет еще и из-за отсутствия у нас дополнительного объема сырья. Наращивать добычу на те же дополнительные 5 миллионов тонн наши нефтяники тоже не собираются. Напротив, страна в этом году снижает добычу на полтора миллиона тонн.
«У нас нет этих объемов и тем более их нет у «КазМунайГаза», который перегружен обязательствами по поставкам нефти. И мне кажется, что эта новость более ориентирована на немецкую публику, на германские СМИ, чтобы продемонстрировать своему населению, избирателям, что, мол, мы стремимся снизить зависимость от России. Но у них это не получится, потому что мы российскую нефть не заместим, если даже переориентируем половину своего экспорта. А во-вторых, дополнительных объемов у нас нет. Даже если мы будем выдергивать из какого-то направления, которое есть, и направлять туда», - объясняет Олжас Байдильдинов.
К тому же нужно понимать, что у нас как таковой нефти казахстанской нет. 65% добываемой нефти приходится на Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, где нефть добывают западные корпорации.
«И если они захотят поставить нефть в Германию в ущерб какой-то другой стране, то Казахстан на это никак повлиять не сможет. Мы не можем им приказывать, куда они будут продавать нефть. Что касается проработки этого вопроса «КазМунайГазом», то вероятнее всего, речь здесь идет о каких-то СОПах с Россией. Россия, возможно, будет поставлять какие-то объемы нефти нам, а мы будем продавать в Германию. Особой роли для Германии это не принесет, нужно просто продемонстрировать, что мы пытаемся бороться с санкциями, пытаемся «обезжирить» Россию. Но логики нефтегазовой в этой сделке никакой нет», - заключил Олжас Байдильдинов.
Удастся ли Казахстану перекачивать нефть в Германию, покажет время. Но учитывая планируемый объем экспорта, думается, что он окажется каплей в море и не принесет никакого экономического эффекта.