Католики всего мира отмечают Рождество Христово

Католики всего мира в ночь с 24 на 25 декабря отмечают Рождество Христово, сообщает Zakon.kz.
В христианстве этот день означает рождение Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме. День перед Рождеством 24 декабря называется Рождественский сочельник, или Вигилия. Оба праздника считаются семейными.
Согласно традиции, все начинается с появлением первой звезды. Дети следят за этим и оповещают близких. Затем все собираются вокруг праздничного стола, читают отрывок о Рождестве от Луки или Матфея, вся семья коротко молится, и начинается очень важный момент – преломление облатки – прямоугольный хлебец, испеченный из муки и воды. Во время этого ритуала люди подходят друг к другу и разламывают на двоих кусочек облатки в знак единства. После все ужинают. На праздничный стол принято подавать запеченного гуся с яблоками и капустой или индейку с различными соусами.
Отмечается, что за столом у католиков всегда должно быть свободное место, ведь считается, что кто бы ни пришел в дом, должен быть желанным гостем. Во время ужина или после католики поют рождественские песни. А после вся семья идет в храм на рождественскую мессу.
- В рождественское время мы оглядываемся на уходящий год и с благодарностью вспоминаем о подарках, которые Господь преподнес нам. Этот год для Казахстана начался с непростых событий, но мы благодарны за то, что все было урегулировано, и мир вновь воцарился в нашем обществе. Этот год ознаменован новой вехой нашей организации – расширением до Католической информационной службы Центральной Азии. Несколько месяцев назад казахстанский народ с радостью приветствовал на своей земле главу Католической церкви – Папу Франциска. Определенно, это год, события которого мы будем часто перебирать в памяти. Пусть радость от того, что однажды Бог стал человеком, вдохновляет всех нас на то, чтобы быть достойными этой невероятной привилегии. Счастливого Рождества и Нового года!, - рассказали епископы и ординарии Казахстана.
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