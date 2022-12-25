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Католики всего мира отмечают Рождество Христово

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 09:27
Католики всего мира отмечают Рождество Христово
Фото из открытых источников
Католики всего мира в ночь с 24 на 25 декабря отмечают Рождество Христово, сообщает Zakon.kz.

В христианстве этот день означает рождение Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме. День перед Рождеством 24 декабря называется Рождественский сочельник, или Вигилия. Оба праздника считаются семейными.

Согласно традиции, все начинается с появлением первой звезды. Дети следят за этим и оповещают близких. Затем все собираются вокруг праздничного стола, читают отрывок о Рождестве от Луки или Матфея, вся семья коротко молится, и начинается очень важный момент – преломление облатки – прямоугольный хлебец, испеченный из муки и воды. Во время этого ритуала люди подходят друг к другу и разламывают на двоих кусочек облатки в знак единства. После все ужинают. На праздничный стол принято подавать запеченного гуся с яблоками и капустой или индейку с различными соусами.

Отмечается, что за столом у католиков всегда должно быть свободное место, ведь считается, что кто бы ни пришел в дом, должен быть желанным гостем. Во время ужина или после католики поют рождественские песни. А после вся семья идет в храм на рождественскую мессу.

- В рождественское время мы оглядываемся на уходящий год и с благодарностью вспоминаем о подарках, которые Господь преподнес нам. Этот год для Казахстана начался с непростых событий, но мы благодарны за то, что все было урегулировано, и мир вновь воцарился в нашем обществе. Этот год ознаменован новой вехой нашей организации – расширением до Католической информационной службы Центральной Азии. Несколько месяцев назад казахстанский народ с радостью приветствовал на своей земле главу Католической церкви – Папу Франциска. Определенно, это год, события которого мы будем часто перебирать в памяти. Пусть радость от того, что однажды Бог стал человеком, вдохновляет всех нас на то, чтобы быть достойными этой невероятной привилегии. Счастливого Рождества и Нового года!, - рассказали епископы и ординарии Казахстана.



Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:42
дорожник: Шалом, православные!
Дорожник, извините, но вы перепутали дор божий с яичницей.
Православные отмечают Рождество 7-го января.
Сегодня его отмечают католики.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 11:30
Шалом, православные! Всех правоверных с Рождеством! dada

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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