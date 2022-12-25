Главный санврач порекомендовала казахстанцам носить маски

Главный санврач Казахстана рекомендовала ношение масок в местах скопления людей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.



Сообщается, что сегодня в ЦИК состоялось заседание по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ в республике при проведении предвыборной агитации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.



"Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в "зеленой" зоне. В сутки регистрируется до 300 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 40 случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, выздоровело 99 процентов больных", - проинформировала в ходе заседания главный санитарный врач РК - вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.



За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла на 3 процента, отметила она.



Вместе с тем, по ее словам, в 12 регионах (города Астана, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, ВКО, Абайская, ЗКО, Карагандинская, Улытауская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская области) показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции.



В этой связи Есмагамбетова напомнила, что в соответствии с ПГГСВ при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения.



В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20 процентов.



Учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении публичных предвыборных мероприятий и встреч с избирателями главный санврач рекомендовала придерживаться следующих правил:



- Использование просторных помещений для исключения скопления населения.

- В помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха.

- В случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение проветривания помещения перед началом мероприятия.

- Соблюдение масочного режима при проведении встреч с избирателями.