Прокуратура Байконура расследует смерть 9-летнего ребенка в бассейне

Прокуратура комплекса "Байконур" проводит проверку по факту смерти девятилетнего мальчика во время нахождения в бассейне, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт надзорного ведомства.
"Установлено, что 22 декабря около 14.40 ребенок находился в бассейне "Орион". Во время занятия плаванием мальчику, имевшему медицинские документы об отсутствии противопоказаний для посещения бассейна, внезапно стало плохо, после чего ему незамедлительно стали оказывать помощь инструкторы и медработники бассейна. Прибывшие на вызов работники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка", – говорится сообщении.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза с проведением всех необходимых лабораторных исследований. По предварительным выводам судмедэксперта, смерть ребенка наступила по причине общего заболевания, утопление в воде исключено.
Прокурор комплекса "Байконур" Александр Трифонов выехал на место происшествия и поручил руководителю бассейна в кратчайшие сроки представить все необходимые документы, относящиеся к предмету проверки.
По факту смерти ребенка следственный отдел Следственного комитета РФ на комплексе "Байконур" возбудил уголовное дело, расследование которого контролирует прокурор.
"Кроме того, прокуратура комплекса организовала и проводит проверку, которая даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц ГБУ "Бассейн "Орион" при организации и осуществлении надзора за несовершеннолетними при проведении занятий по плаванию. Также будет дана оценка действиям (бездействию) медицинских работников на предмет надлежащего медицинского обследования малолетнего и правомерности выдачи ему медицинской справки на допуск к занятиям по плаванию", – сообщили в прокуратуре.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.