Прокуратура Байконура расследует смерть 9-летнего ребенка в бассейне

Прокуратура комплекса "Байконур" проводит проверку по факту смерти девятилетнего мальчика во время нахождения в бассейне, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт надзорного ведомства.



"Установлено, что 22 декабря около 14.40 ребенок находился в бассейне "Орион". Во время занятия плаванием мальчику, имевшему медицинские документы об отсутствии противопоказаний для посещения бассейна, внезапно стало плохо, после чего ему незамедлительно стали оказывать помощь инструкторы и медработники бассейна. Прибывшие на вызов работники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка", – говорится сообщении.



Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза с проведением всех необходимых лабораторных исследований. По предварительным выводам судмедэксперта, смерть ребенка наступила по причине общего заболевания, утопление в воде исключено.



Прокурор комплекса "Байконур" Александр Трифонов выехал на место происшествия и поручил руководителю бассейна в кратчайшие сроки представить все необходимые документы, относящиеся к предмету проверки.



По факту смерти ребенка следственный отдел Следственного комитета РФ на комплексе "Байконур" возбудил уголовное дело, расследование которого контролирует прокурор.



"Кроме того, прокуратура комплекса организовала и проводит проверку, которая даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц ГБУ "Бассейн "Орион" при организации и осуществлении надзора за несовершеннолетними при проведении занятий по плаванию. Также будет дана оценка действиям (бездействию) медицинских работников на предмет надлежащего медицинского обследования малолетнего и правомерности выдачи ему медицинской справки на допуск к занятиям по плаванию", – сообщили в прокуратуре.