Елена Рыбакина выиграла турнир в Дубае

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей выставочного турнира World Tennis League (WTL), который состоялся в Дубае (ОАЭ), передает Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу ФТК.



Рыбакина выступала на турнире за команду Hawks, за которую также играли Александр Зверев (Германия), Доминик Тим (Австрия) и Анастасия Павлюченкова (Россия).



Отметим, что на этом турнире чемпионка "Уимблдона-2022" не проиграла ни одного матча. Сначала Елена обыграла пятую ракетку мира Арину Соболенко (Беларусь), затем четвертую ракетку планеты Каролин Гарсию (Франция) и в заключительной игре нанесла сокрушительное поражение лидеру мирового рейтинга WTA Иге Швентек (Польша).