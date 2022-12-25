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Елена Рыбакина выиграла турнир в Дубае

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 14:04
Елена Рыбакина выиграла турнир в Дубае
Пресс-служба ФТК
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей выставочного турнира World Tennis League (WTL), который состоялся в Дубае (ОАЭ), передает Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Рыбакина выступала на турнире за команду Hawks, за которую также играли Александр Зверев (Германия), Доминик Тим (Австрия) и Анастасия Павлюченкова (Россия).

Отметим, что на этом турнире чемпионка "Уимблдона-2022" не проиграла ни одного матча. Сначала Елена обыграла пятую ракетку мира Арину Соболенко (Беларусь), затем четвертую ракетку планеты Каролин Гарсию (Франция) и в заключительной игре нанесла сокрушительное поражение лидеру мирового рейтинга WTA Иге Швентек (Польша).


Источник: Tengrinews.kz
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