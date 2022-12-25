В Петропавловске дедушку обязали платить внукам алименты с пенсии

В Петропавловске суд обязал дедушку с пенсии платить алименты внукам вместо сына-неплательщика, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.



В прокуратуре рассказали, что судебным приказом от 1 июня 2021 года с К.Т.Е. в пользу К.А.Х. взысканы алименты на несовершеннолетних детей в размере 1/3 части заработка и (или) иного дохода ежемесячно. Однако должник свои обязательства не исполнял, в связи с чем образовалась задолженность в размере 3,7 миллиона тенге.



"В соответствии со статьей 152 Кодекса Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки, в случае невозможности получения содержания от своих трудоспособных родителей, родных совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами", - пояснили в прокуратуре.



Мать детей подала иск о взыскании с отца должника (дедушки) алиментных платежей на содержание внуков. Решением суда №2 города Петропавловска иск был удовлетворен, на его основании возбуждено исполнительное производство.



"Алименты взыскиваются с пенсии дедушки в размере 10 месячных расчетных показателей (30 630 тенге) ежемесячно", - подчеркнули в пресс-службе областной прокуратуры.



По данным надзорного органа, в Северо-Казахстанской области насчитывается 101 злостный алиментщик. Общая задолженность по ним составляет 184,3 миллиона тенге.



Всего по области получателями алиментов являются 10 479 несовершеннолетних детей. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле прокуратуры области.