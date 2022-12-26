Вызывает рост болезней. О критическом состоянии канализации заявили в Казахстане
Депутат Сената Ольга Булавкина заявила о критическом состоянии канализационных сетей в Казахстане. По ее словам, в некоторых регионах очистные сооружения не работают уже несколько лет. Она заявила, что это сказывается на росте заболеваний в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В основном канализационные очистные сооружения страны были построены и введены в эксплуатацию в 50-х годах прошлого столетия и практически не подвергались модернизации. Наибольший износ имеют канализационные сети в Карагандинской, Павлодарской областях. А в городах Экибастуз, Риддер, Семей, Кокшетау, Петропавловск износ составляет более 90 процентов. В селе Курчум Восточно-Казахстанской области очистные сооружения не работают уже более 10 лет. Вместо очистных сооружений стоят развалины, стоки районного центра напрямую попадают в реку Курчум, а далее через Бухтарминское водохранилище в реку Иртыш, являющуюся трансграничной рекой и имеющую статус особого государственного значения.
В городе Таразе канализационные очистные сооружения отсутствуют вообще, городские стоки через временные отстойники сбрасываются сразу на поля фильтрации, а стоки из заполненных отстойников сливаются в каналы прилегающих сел Костобе и Жамбыл, загрязняя окружающую среду вредными выбросами", - заявила депутат в запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова.
Ольга Булавкина пояснила, что неудовлетворительное состояние очистных сооружений ухудшает экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах.
"Превышение выбросов загрязняющих веществ в реках и русловых водоемах является серьезнейшим экологическим фактором, влияющим на здоровье человека, вызывающим рост заболеваемости и смертности населения, наносящим невосполнимый ущерб окружающей среде", - указала сенатор.
Она призвала правительство включить в перечень объектов аудита критической инфраструктуры объекты канализационных очистных сооружений городов и районов. Также депутат заявила о необходимости разработать единый системный подход при проектировании с учетом использования современного высокотехнологичного оборудования.
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