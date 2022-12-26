"Поджег женщину вместе с магазином" - полиция и врачи Алматы рассказали о происшествии

В соцсетях появилось сообщение о нападении на предпринимательницу ее бывшего сожителя в Алматы. Он поджег ее магазин и саму женщину, передает корреспондент Tengrinews.kz.На странице общественного фонда "НеМолчиKZ" появилось обращение от имени сестры пострадавшей. По словам родственницы, ее сестра разошлась с сожителем, гражданином России, несколько лет назад. Его должны были депортировать из страны, однако он оставался в Алматы. Женщина арендовала продуктовый магазин, где ее и заметил бывший сожитель."21 декабря он приехал на такси в магазин с двумя канистрами бензина, холодным оружием, пистолетом, обрезом и горелкой. Угрожая пистолетом, выгнал из магазина покупателя, закрыл магазин изнутри на внутреннюю защелку. Начал обливать магазин бензином, поливая мою сестру бензином, сделал поджог. В результате от взрывной волны выбило окна и двери. Мою сестру чудом спас тот покупатель, который ранее был в магазине, ее доставили в тяжелом состоянии в реанимационное отделение клинической больницы № 4. Большое спасибо этому человеку! Полиция стояла рядом и бездействовала, молча смотрели на пожар. В результате возгорания арендованный магазин, соседняя аптека сгорели полностью. Сам мужчина сгорел заживо в подожженном им самим магазине", - говорится в обращении.В Управлении здравоохранения Алматы сообщили, что пациентка была доставлена в экстренном порядке бригадой скорой в Городскую клиническую больницу № 4. Врачи констатировали у нее термический ожог 9 процентов тела (головы, кистей, нижних конечностей), из них два процента - глубокой степени тяжести. Ожог верхних дыхательных путей легкой степени. Ожог конъюнктивы глаз I степени. При поступлении состояние оценивалось как тяжелое. Госпитализирована в отделение реанимации. После стабилизации состояния через сутки переведена в ожоговое отделение.В полиции также подтвердили информацию об инциденте. Управлением полиции Алатауского района было зарегистрировано уголовное дело по факту покушения на убийство человека (по статье 24 УК РК и статье 99 УК РК). Устанавливается принадлежность обнаруженного на месте происшествия оружия. Кроме того, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Назначена служебная проверка.Полиция отметила, что ход расследования находится на контроле руководства МВД и ДП Алматы.