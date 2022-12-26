Повышение тарифов на комуслуги прокомментировал министр нацэкономики

Тарифы на коммунальные услуги намерены повысить в Казахстане в 2023 году, чтобы модернизировать изношенное оборудование ТЭЦ. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz.
"Во втором полугодии следующего года произойдёт изменение. Да, тариф повышается. Другого выхода нет. Это связано с тем, что субъектам, находящимся в государственной собственности, необходимо модернизировать сети. По крайней мере, надо снизить износ. По нашим расчётам, мы уменьшим примерный износ на 15-20 процентов по этой программе, - сказал министр.
Куантыров заверил, что повышение тарифов по каждому субъекту естественных монополий и по каждому региону будет обсуждаться с обществом.
"Смотрим самые сложные объекты, они изучаются всесторонне. Например, в Экибастузе субъект предложил повысить тариф в 2,5 раза. Конечно, это невозможно. В целом обсуждаем вопрос повышения тарифа", - заключил он.
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