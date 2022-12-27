Заболеваемость коронавирусом снова выросла в Казахстане

За прошедшие сутки, 26 декабря, в Казахстане выявили 175 новых зараженных коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.
У всех новых 175 зараженных ПЦР-анализ дал положительный результат (КВИ+).
На 27 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 563 человека (2 429 КВИ+ и 134 КВИ-), из них в стационарах находятся 326 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 237 пациентов. Среди заболевших в тяжелом состоянии находится девять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - восемь человек и три пациента - на аппарате ИВЛ.
Напомним, что за сутки до этого в Казахстане выявили 165 новых зараженных коронавирусной инфекцией.
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