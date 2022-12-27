Компания из Казахстана купит ТРЦ в Москве

Федеральная антимонопольная служба России разрешила компании из Казахстана "М Холдинг Лтд" выкупить торгово-развлекательный центр "Метрополис" в Москве у американского фонда Morgan Stanley, передает Tengrinews.kz.



"ФАС удовлетворила ходатайство компании "М Холдинг Лтд" о приобретении торгового центра "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве. "М Холдинг Лтд" - компания из Казахстана, которая ведет холдинговую деятельность. По мнению ведомства, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынке аренды коммерческой недвижимости", - сообщили в Telegram-канале антимонопольного ведомства РФ.



Стоимость сделки остается неизвестной.



В Forbes Russia пояснили, что американский фонд по вложениям в недвижимость Morgan Stanley Real Estate Investing приобрел "Метрополис" в 2013 году, назвав сделку "крупнейшей в истории российского рынка коммерческой недвижимости". Источники сообщали, что объект был продан за 1,2 миллиарда долларов.



В сентябре этого года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что американский фонд планирует продать ТРЦ с большой скидкой, учитывая влияние российско-украинского конфликта на стоимость активов международных компаний в России.



ТРЦ "Метрополис" был открыт в 2009 году, его общая площадь составляет 205 тысяч квадратных метров, арендуемая - 80 тысяч квадратных метров. "Метрополис" стал вторым премиальным объектом Morgan Stanley в России, в 2011 году инвестфонд купил у Meridian Capital ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиарда долларов.



Отметим, в открытых источниках нет информации о казахстанской компании с названием "М Холдинг Лтд". Кроме того, в российских сервисах проверки и анализа контрагентов есть информация о компании с названием "М Холдинг Лтд", юридический адрес которой находится в Ижевске (Удмуртская Республика, Россия). Сообщается также, что эта организация была ликвидирована в декабре 2016 года.