Мясо птицы и продукты из него с 1 января в Казахстане будут соответствовать требованиям РФ

Мясо птицы и продукты из него с 1 января в Казахстане, как и на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕЭАС), будут соответствовать требованиям России, передает корреспондент агентства.
«С 1 января 2023 года (в ЕАЭС – КазТАГ) вступает в силу технический регламент «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки». Технический регламент распространяется на продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукцию из мяса птицы и устанавливает к ним единые терминологию, правила идентификации, требования безопасности, требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации и к маркировке. Разработчиком документа является министерство сельского хозяйства Российской Федерации», - сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Оценка соответствия установлена для продуктов убоя птицы в форме ветеринарно-санитарной экспертизы, продукции из мяса птицы – декларирования соответствия, продукции из мяса птицы для детского питания – государственной регистрации.
Как уточнили в ЕЭК, в целях устранения препятствий для свободного обращения мяса птицы и продукции его переработки в рамках ЕАЭС в техническом регламенте установлены требования, в том числе:
- максимальные допустимые уровни остаточного количества 50 ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя птицы;
- запрет на введение в непереработанную продукцию из мяса птицы воды и пищевых добавок (включая фосфаты);
- норматив массовой доли выделившейся при размораживании мяса птицы влаги (не более 4%);
- запрет на использование при производстве продукции из мяса птицы для питания детей ряда пищевых добавок (включая консерванты и усилители вкуса) и сырья с ГМО и пестицидами;
- допустимые отклонения показателей пищевой ценности (белок, жир, углеводы, калорийность) от указанных в маркировке фактических значений;
- указание в маркировке переработанной продукции из мяса птицы (в случае использования) воды при любом способе добавления и мяса птицы механической обвалки.
«В регламенте установлена отложенная норма по контролю массовой доли влаги, выделившейся при хранении охлажденного мяса птицы, до разработки необходимого стандарта и включения его в перечни стандартов. Также предусмотрена разработка изменений в техрегламент, предусматривающих классификацию всех видов продукции из мяса птицы на мясную и мясосодержащую группы», - сказано в сообщении.
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