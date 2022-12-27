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В Казахстане не развивается животноводство и нет спроса на скот – эксперт

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 15:08
В Казахстане не развивается животноводство и нет спроса на скот – эксперт
Иллюстративное фото
В Казахстане не развивается животноводство и нет спроса на скот, заявляет директор Республиканской палаты Ангус Казахстана Даурен Салыков, сообщает «АПК Новости».

«Между тем, за спадом племенных продаж в 2021 году пошел спад породного преобразования. В 2022 году в породном преобразовании не участвовало 100 тыс. голов маточного поголовья. Если от этого количества мы могли получить 50 тыс. телят, то, соответственно, 30% мяса мы просто потеряли. На данное время в Казахстане нет спроса на скот. Развитие животноводства не идет. Скот никто не хочет продавать по цене, ниже себестоимости. При таких ограничениях животноводством стало заниматься невыгодно», - отметил Даурен Салыков.

Он говорит, что изначально Союз фермеров Казахстана и другие физические лица были против на вывоз живого скота. По итогу замечается динамика спада по племенной реализации скота.

«Казахстану, чтобы обеспечить себя мясом, и если взять излишки, согласно данным статистиков, можно экспортировать мясо в виде животных в объеме 450 тыс. голов. Эти излишки посчитали в процентном выражении и дали экспортировать только 60 тыс. голов. Этот объем Минсельхоз поделил на две категории: 30 тыс. голов для откормплощадок и столько же для товарных хозяйств, то есть, фермеров. В свою очередь откормплощадкам поставили еще одно ограничение – каждая имеет право экспортировать 500 голов. Товарным хозяйствам – 200 голов. Мы обращались и в министерство сельского хозяйство, и при личной встрече с министром и вице-министрами. Но они бизнес, как всегда, не слушают. Как можно ставить крупные предприятия и мелкие хозяйства в равные условия! Также и ограничения по 30 тыс. голов на товарные хозяйства. То есть, фермер, у которого 2 тыс. голов маточного поголовья, может экспортировать 200 голов и другой фермер с поголовьем 200 голов - та же самая норма. Эти непродуманные ограничения ставят фермера в ступор. Это недопонимание и неслышание предложений от бизнеса. Сегодня министерство сельского хозяйства пишет правила и нормы, не советовавшись с бизнесом», - считает Салыков.

В Палате Ангус также заявили, что готовы отказаться от субсидирования при импорте племенного скота взамен на открытие границ на экспорт маточного племенного скота.


Источник: kaztag.kz
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