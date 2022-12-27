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Все мамы, чьи дети рождены в 2022 году, будут получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Все мамы, чьи дети рождены в 2022 году, будут получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Иллюстративное фото
Уже с первого января 2023 года пенсионеров и других получателей социальных выплат ждет увеличение размера пенсий и пособий.

В связи с повышением МРП и прожиточного минимума размер единовременного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составит чуть более ста тридцати одной тысячи тенге, что на 11 тысяч больше, чем в этом году, а на четвертого и более оно увеличится на 17 тысяч, и составит 217 тысяч 350 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до года

Для неработающих женщин:

на первого ребенка — 19872 тенге
на второго ребенка — 23495 тенге
на третьего ребенка — 27083 тенге
на четвертого и более — 30705 тенге.

Увеличатся и размеры выплат пособий по уходу за ребенком.

«Здесь хотелось бы отметить, в рамках реализации послания президента, периоды получения пособия для всех действующих получателей увеличены с одного года до полутора лет в автоматическом порядке. Таким образом все мамы, чьи дети рождены в 2022 году, будут получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Продление пособия проведены в автоматическом порядке без обращения граждан», — сообщила и.о.руководителя департамента комитета труда и социальной защиты по Костанайской области Айнур Сатаева.

Ждут изменения и пенсионеров. Так размер минимальной пенсии составит 53 076 тенге. Минимальный размер базовой пенсии — 24341 тенге, таким образом минимальный размер пенсионных выплат составит — 77 417 тенге.

Размер минимальной пенсии в 2023 году — 53 076 тенге
Размер минимальной пенсии в 2022 году — 48032 тенге
Минимальный размер базовой пенсии в 2023 году — 24341 тенге
Минимальный размер базовой пенсии в 2022 году — 20191 тенге

«Размеры пенсионных выплат по возрасту и выслуге лет с 1 января 2023 года повышаются на 10,5% от получаемого размера. Максимальный доход, учитываемый для исчисления пенсионных выплат по возрасту, с 1 января 2023 года повышается с 46 МРП — 146280 тенге до 55 МРП — 189750, что соответствует 70% средней зарплаты по стране за прошлый год. Данные изменения коснутся всех пенсионеров, как состоявшихся, так и вновь входящих в систему», — сообщила Айнур Сатаева.

Изменится и размер базовой пенсионной выплаты. Он зависит от величины прожиточного минимума. Теперь минимальный размер выплат от него будет не 54%, а 60%. То есть пенсионеры, имеющие трудовой стаж менее десяти лет, либо при полном его отсутствии, будут получать не менее 24 тысяч 340 тенге. Также если раньше получать 100%-ный размер базовой пенсии могли люди, имеющие стаж 33 года и более, то со следующего года достаточно будет 30 лет. Повышение пенсионных выплат с января 2023 года коснется 134 тысяч пенсионеров Костанайской области.


Источник: alau.kz
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