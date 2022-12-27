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Тенге оказался второй по значимости валютой во взаимных платежах на пространстве ЕАЭС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:03
Тенге оказался второй по значимости валютой во взаимных платежах на пространстве ЕАЭС
Иллюстративное фото
Тенге является второй по значимости валютой во взаимных платежах на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Комиссия проводит экспериментальные расчеты по экспорту и импорту товаров во взаимной торговле в национальных валютах. Первенство в обслуживании платежей во взаимной торговле удерживает российский рубль (в среднем на его долю приходится более 70% платежей). Второй по значимости национальной валютой во взаимных платежах является тенге. Его доля выросла за 2015-2021 годы с 0,6% до 1,4%. Использование остальных валют пока незначительное – менее 1%», - говорится в сообщении во вторник.

Напомним, ранее сообщалось, что статистика ЕАЭС будет формироваться в нацвалютах стран-участниц союза.


Источник: kaztag.kz
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