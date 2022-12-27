Тенге оказался второй по значимости валютой во взаимных платежах на пространстве ЕАЭС

Тенге является второй по значимости валютой во взаимных платежах на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



«Комиссия проводит экспериментальные расчеты по экспорту и импорту товаров во взаимной торговле в национальных валютах. Первенство в обслуживании платежей во взаимной торговле удерживает российский рубль (в среднем на его долю приходится более 70% платежей). Второй по значимости национальной валютой во взаимных платежах является тенге. Его доля выросла за 2015-2021 годы с 0,6% до 1,4%. Использование остальных валют пока незначительное – менее 1%», - говорится в сообщении во вторник.



Напомним, ранее сообщалось, что статистика ЕАЭС будет формироваться в нацвалютах стран-участниц союза.