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Заболеваемость коронавирусом растет в Казахстане

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 07:56
Заболеваемость коронавирусом растет в Казахстане
.
За прошедшие сутки, 27 декабря, в Казахстане выявили 231 нового зараженного коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz, со ссылкой на Минздрав.

Среди новых зараженных у 231 пациента ПЦР-анализ дал положительный результат, еще у 11 выявлена ковидная пневмония при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2621 человек (2 480КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находится – 282 пациента, на амбулаторном лечении 2339 пациентов.

Среди заболевших восемь человек остаются в тяжелом состоянии, шесть пациентов в состоянии крайней степени тяжести и еще двое на аппарате ИВЛ.


Источник: Tengrinews.kz
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