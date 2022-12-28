Заболеваемость коронавирусом растет в Казахстане

За прошедшие сутки, 27 декабря, в Казахстане выявили 231 нового зараженного коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz, со ссылкой на Минздрав.



Среди новых зараженных у 231 пациента ПЦР-анализ дал положительный результат, еще у 11 выявлена ковидная пневмония при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).



На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2621 человек (2 480КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находится – 282 пациента, на амбулаторном лечении 2339 пациентов.



Среди заболевших восемь человек остаются в тяжелом состоянии, шесть пациентов в состоянии крайней степени тяжести и еще двое на аппарате ИВЛ.