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Поправки, отменяющие закон о Первом Президенте, вынесли на рассмотрение Мажилиса

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 08:51
Поправки, отменяющие закон о Первом Президенте, вынесли на рассмотрение Мажилиса
Фото из архива Tengrinews.kz
Мажилис сегодня, 28 декабря, примет к рассмотрению документ об отмене закона о Первом Президенте - Елбасы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"О принятии к рассмотрению проекта Конституционного закона "О признании утратившим силу Конституционного закона "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы", - сообщается в повестке заседания Мажилиса.

В ноябре депутат Мажилиса Ерлан Саиров сообщал, что закон о Первом Президенте поставят на утрату до конца года.

Ранее министр юстиции Канат Мусин пояснял, что закон решили поставить на утрату после проведения референдума.

"Поскольку из Конституции исключена норма о том, что должен быть отдельный закон о Первом Президенте, соответственно, этот закон должен быть убран. Это будет в рамках законопроекта о внесении изменений в отдельные законодательные акты в соответствии с принятыми в Конституции изменениями", - сказал министр.


Источник: Tengrinews.kz
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