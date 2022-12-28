Поправки, отменяющие закон о Первом Президенте, вынесли на рассмотрение Мажилиса

Мажилис сегодня, 28 декабря, примет к рассмотрению документ об отмене закона о Первом Президенте - Елбасы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"О принятии к рассмотрению проекта Конституционного закона "О признании утратившим силу Конституционного закона "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы", - сообщается в повестке заседания Мажилиса.



В ноябре депутат Мажилиса Ерлан Саиров сообщал, что закон о Первом Президенте поставят на утрату до конца года.



Ранее министр юстиции Канат Мусин пояснял, что закон решили поставить на утрату после проведения референдума.



"Поскольку из Конституции исключена норма о том, что должен быть отдельный закон о Первом Президенте, соответственно, этот закон должен быть убран. Это будет в рамках законопроекта о внесении изменений в отдельные законодательные акты в соответствии с принятыми в Конституции изменениями", - сказал министр.