Нападающий сборной Казахстана по хоккею лишен казахстанского гражданства

Астана. 28 декабря. КазТАГ – Нападающий сборной Казахстана по хоккею, игрок столичного хоккейного клуба (ХК) «Барыс» Дмитрий Шевченко лишен казахстанского гражданства, сообщает Шайба.kz.
«Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Дмитрий Шевченко лишен казахстанского гражданства. Это произошло еще в начале декабря текущего года после возвращения игрока в астанинский клуб. Ранее сообщалось, что 27-летний форвард был заявлен за «Барыс» в КХЛ и за сборную Казахстана на Кубок Первого канала как гражданин России», - говорится в сообщении в среду.
Как отмечается, инициативная группа неравнодушных болельщиков, запустившая летом петицию за отставку действующего руководства «Барыса», обратилась в управление миграционной службы департамента полиции Астаны с просьбой проверить шевченко на наличие двойного гражданства.
«В обращении были приведены доказательства о наличии у спортсмена двойного гражданства, что нарушает действующее законодательство страны. В ходе проверки выяснилось, что гражданин Республики Казахстана Дмитрий Шевченко действительно обладает гражданством иностранного государства (гражданством Российской Федерации). В соответствии с пунктом 5 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан» 6 декабря 2022 года за Дмитрием Эдуардовичем Шевченко зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан», - сказано в сообщении.
При отсутствии казахстанского гражданства хоккеист не сможет выступать за сборную Казахстана на международных турнирах под эгидой ИИХФ.
«Подобные обращения последуют и в отношении других игроков «Барыса» и сборной Казахстана, которые, имея казахстанский паспорт, еще не отказались от предыдущего гражданства», - сообщила инициативная группа болельщиков спортивному изданию.
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