"Вирусы поражают детей". Главный санврач обратилась к казахстанским родителям

Главный санитарный врач - вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова обратилась к казахстанцам в связи высоким заболеванием гриппа среди детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам вице-министра Минздрава, в Казахстане с начала эпидсезона, с 1 октября, зарегистрировано 2,2 миллиона случаев ОРВИ и 2 284 случая гриппа, 65 процентов заболевших приходится на детей до 14 лет.



"Еще одна отличительная черта этого эпидсезона, которая характерна также не только для нас, но и для всего мира - это то, что высока циркуляция РС-вирусов: риновирусов и рино-синцитиальных вирусов. И у нас они тоже составляют большой процент - это риновирусы от количества лабораторно подтвержденных - 43 процента и рино-синцитиальных - 70 процентов. Что характерно, что эти вирусы в больше степени поражают детское население. В первую очередь детей до пяти лет. Поэтому у детей до пяти лет протекает более тяжело. По нашей статистике у детей, которых выделены рино-синцитиальный вирус и риновирус, они составляют в первом случае - 81 процент, во втором случае - 65 процентов. Это особенности нынешнего сезона", - сообщила Есмагамбетова на брифинге СЦК.



Главный санитарный врач Казахстана обратилась к казахстанцам с просьбой уберечь детей от мест массового скопления.



"Я бы хотела обратиться к родителям. Сегодня все социальные сети пестрят, тем, что у детей высокая температура, которая тяжело сбивается. Я бы хотела обратиться - поберегите здоровье детей, учитывая сегодняшнее течение заболевания ОРВИ и гриппом. Не нужно посещать места массового скопления людей. Тем более у детей заболевание протекает тяжелее и это связано с их физиологичесикими особенностями и большим контактами. Поэтому в течение новогодних праздников и в целом в течение января, пока у нас идет подъем заболеваемости, не водите детей в школы и в детские сады, не водите детей в ТРЦ и другие места массового скопления", - обратилась Айжан Есмагамбетова.