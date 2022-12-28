Земли принадлежат Ахметову, Бакауову и Шукееву, все боятся это сказать – мажилисмен

Астана. 28 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Земли в ряде регионов принадлежат акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову, экс-акиму Павлодарской области Булату Бакауову и бывшему акиму Туркестанской области Умирзаку Шукееву, и все боятся это сказать, заявил депутат мажилиса Берик Дюсембинов.



«Если поедете в Усть-Каменогорск, то все земли Даниала Ахметова, в Павлодаре –Бакауова, в пригороде Астаны – Шукеева. Все боятся сказать об этом», - возмутился Дюсембинов на обсуждении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам госконтроля за использованием земель» на пленарном заседании мажилиса в среду.



Он усомнился в достоверности информации о возвращенных государству земельных участках.



«Люди возмущены, они не могут найти пастбище для выпаса скота. Когда вы перестанете лишь выступать с красивым докладом и наконец-таки возьмете уже в руки ситуацию?! Почему вы стесняетесь раскрыть имена владельцев? В какую область ни поехать, земли и по левую, и по правую сторону принадлежат акимам. Нет возвращенных земель. Простой народ, фермеры и аграрии, нуждаются в пастбищах и землях, но богачи так и сидят на местах. Кто вам мешает вывесить список тех, кому принадлежат эти земли?» - сказал Дюсембинов.