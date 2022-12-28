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Какие ограничения могут ввести в Казахстане из-за роста заболеваемости

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:45
Какие ограничения могут ввести в Казахстане из-за роста заболеваемости
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Главный санитарный врач - вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос о действующих и планируемых ограничительных мерах в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Выступая во время брифинга в СЦК, вице-министр сообщила, что в Казахстане в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост заболеваемости в 2,3 раза - с 2169 до 5127 случаев. В сутки регистрируется до 300 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-.

"Согласно действующим ограничительным мерам по коронавирусной инфекции при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения. При переходе региона в "желтую" зону будут приниматься меры, направленные на разобщение коллективов, это перевод близких контактных лиц, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации на дистанционную форму работы, исключение проведения мероприятий с совмещением групп в организациях образования", - сообщила Есмагамбетова во время брифинга в СЦК.

Также, по словам главного санврача страны, при переходе регионов в "красную" зону будут приниматься ограничительные меры: перевод в онлайн-формат совещаний, обязательное использование масок в закрытых помещениях, во всех видах транспорта, введение ограничений на посещение закрытых учреждений, обязательное использование приложения Ashyq на объектах, а также перевод 30 процентов сотрудников на дистанционную форму работы, ограничение заполняемости объектов не более 50 процентов при проведении мероприятий.

"Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 12 августа Республика Казахстан и все регионы находятся в "зеленой" зоне, однако показатель R выше единицы отмечается в 15 регионах страны, за исключением Жетысуской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областей, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции", - добавила Айжан Есмагамбетова.


Источник: Tengrinews.kz
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