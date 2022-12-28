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Легализация иностранных авто: когда начнется техосмотр, объяснили в МИИР

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Легализация иностранных авто: когда начнется техосмотр, объяснили в МИИР
Фото из открытых источников
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, когда в Казахстане начнут проводить техосмотр для авто с иностранной регистрацией, передает Tengrinews.kz.

"Обязательный технический осмотр транспортных средств, зарегистрированных в других государствах, возможно, будет проводиться после внесения соответствующих изменений в закон "О дорожном движении".

В настоящее время необходимые законодательные поправки включены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства", который находится на рассмотрении Мажилиса", - сообщили в МИИР.

В министерстве пообещали, что дополнительную информацию о порядке проведения обязательного технического осмотра иностранных автомобилей опубликуют на официальном сайте ведомства по мере принятия проекта закона.

Напомним, Президент объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября.

21 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие установление сбора за первичную регистрацию (200 тысяч тенге) для легализации автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября.


Источник: Tengrinews.kz
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