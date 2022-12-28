Легализация иностранных авто: когда начнется техосмотр, объяснили в МИИР

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, когда в Казахстане начнут проводить техосмотр для авто с иностранной регистрацией, передает Tengrinews.kz.



"Обязательный технический осмотр транспортных средств, зарегистрированных в других государствах, возможно, будет проводиться после внесения соответствующих изменений в закон "О дорожном движении".



В настоящее время необходимые законодательные поправки включены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства", который находится на рассмотрении Мажилиса", - сообщили в МИИР.



В министерстве пообещали, что дополнительную информацию о порядке проведения обязательного технического осмотра иностранных автомобилей опубликуют на официальном сайте ведомства по мере принятия проекта закона.



Напомним, Президент объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября.



21 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие установление сбора за первичную регистрацию (200 тысяч тенге) для легализации автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября.