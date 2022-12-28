Электромобили освобождаются от пошлин и налогов при ввозе в Казахстан

Электромобили освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов при ввозе в Казахстан. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил главный специалист таможенного поста "Алматы ЦТО" Департамента госдоходов по городу Алматы Азамат Абдулов.



Он отметил, что в настоящее время существует много привилегий и преимуществ именно по ввозу электромобилей.



"Есть решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), что предоставляется освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов при ввозе электромобилей в Республику Казахстан. Но при этом на ввоз электромобилей действует определенная квота - в 2023 году она составляет 15 тысяч единиц штук на страну. Это хорошая квота для нашей республики. То есть если гражданин РК, постоянно проживающий на территории Республики Казахстан, хочет завезти электромобиль для личного пользования, то он освобождается от уплаты таможенных пошлин и налогов полностью. В этом случае нет никаких уплат таможенных сборов, пошлин и НДС", - сказал Абдулов.



"Эта норма действует до 31 декабря 2023 года. Эта квота определена именно для физлиц. На одного гражданина можно оформить одно автотранспортное средство. Однако действуют определенные условия отчуждения данных авто: в течение трех лет владелец не имеет права продавать данный электромобиль в РФ", - пояснил Азамат Абдулов.



Он отметил, что данная привилегия для электромобилей действовала и в 2022 году. Однако большого спроса на ввоз электромобилей в Казахстан пока не наблюдается.



"На 2022 год ЕЭК была определена квота - 10 тысяч штук электромобилей для Казахстана. И, насколько я знаю, по этой квоте мы даже до половины не дошли. Потому что на электромобили спроса особого в РК нет. Основная масса электромобилей начала сейчас приходить из Китая", - сообщил эксперт.



Отметим, что в Казахстане для владельцев электромобилей намерены предоставить бесплатные места на платных парковках.