В Министерстве иностранных дел Казахстана объяснили причину голосования страны против резолюции с осуждением действий России в Крыму, передает корреспондент Tengrinews.kz.
15 декабря в Нью-Йорке была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе". Казахстан голосовал против данной резолюции.
"При голосовании Казахстан исходил из следующего. Наша страна выступает за мирное урегулирование конфликта в Украине в соответствии с Уставом ООН. При этом мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины. Наша принципиальная позиция: данный вопрос - положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе - должен рассматриваться в специальном органе ООН, а именно в Совете по правам человека (СПЧ) ООН.
При этом согласно резолюции Генассамблеи ООН № 60/251 о Совете по правам человека ООН СПЧ должен в своей деятельности руководствоваться принципами неизбирательности, объективности и избегать политизации. В настоящее время Казахстан наряду с другими 46 странами является членом СПЧ ООН. Как и ранее, когда Казахстан был членом СПЧ в 2013, 2015 годах, мы исходили и исходим из принципа не навредить, а помочь в преодолении проблемных вопросов", - заявил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Как отметил представитель МИД, позиция Казахстана по данной резолюции является последовательной и неизменной.
"Казахстан придерживался аналогичной позиции по данной резолюции в ходе голосования на 71-й в 2016 году, 72-й в 2017 году, 73-й в 2018 году, 74-й в 2019 году, 75-й в 2020 году и 76-й в 2021 году сессиях Генассамблеи ООН. С 2016 года мы продолжаем одинаково голосовать по этой резолюции. В последние две недели информация, которая имеет эмоциональный окрас в наших соцсетях, привела к тому, что общество начало бурно обсуждать, якобы Казахстан принял какие-то интересы, МИД неправильно работает", - добавил он.
Смадияров отметил, что в последние две недели информация приобрела эмоциональный окрас в сети и общество стало бурно реагировать, не поняв суть ситуации.
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