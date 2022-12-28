Извинения приняты - МИД Казахстана о высказываниях российского посла

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что вопрос о резонансном интервью посла России Алексея Бородавкина о радикальных националистах и русофобии исчерпан, извинения российской стороны приняты, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"С Алексеем Бородавкиным состоялись соответствующие беседы. Более того, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов уже прокомментировал высказывания российского посла. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров дал свои пояснения по этому вопросу.



Считаем, что вопрос на сегодняшний день исчерпан. Извинения российской стороны приняты. Наши отношения определяются главами наших государств", - сказал Айбек Смадияров на брифинге в министерстве.



Официальный представитель МИД отметил, что во время визита Президента Казахстана в Москву главы государств подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.



"Как отметил наш Президент, за это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами налажен доверительный конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества. Острых вопросов между нами нет", - заключил Смадияров.



Накануне посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью одному из российских изданий заявил о радикальных националистах и русофобии в Казахстане.



Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в ответил заявил, что российский дипломат не должен был присоединяться к пропагандистским высказываниям некоторых политиков. Некоторые моменты в речи Бородавкина не соответствуют его статусу, считает Кошанов.