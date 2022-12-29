Алматы. 29 декабря. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 6,2 произошло близ Алматы, сообщает сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ» МЧС РК.



«28 декабря 2022 в 23.17 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 261 км на юго-востоке от г.Алматы на территории Кыргастана и границы Китая. Магнитуда MPV 6.2», – говорится в сообщении.



Энергетический класс землетрясения 13.4.



Указано, что сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2-3 балла.



По состоянию на 23-30 информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



Алматинцы почувствовали на себе землетрясение. СОМЭ подтверждает, что от населения на линию «112, «101» поступают звонки.



Проводятся мероприятия по выявлению возможных разрушений.