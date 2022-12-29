Восьмиклассница забеременела в Жетысу. Подозреваемого военнослужащего уволили

В Министерстве обороны прокомментировали случай беременности восьмиклассницы в области Жетысу. Подозреваемого военнослужащего уволили из рядов Вооруженных сил, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Отмечаем, что ранее подозреваемый был уволен из рядов Вооруженных сил по отрицательным мотивам", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.



Напомним, ранее стало известно, что в Панфиловском районе Жетысуской области забеременела ученица 8-го класса. В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В сети сообщили, что он военнослужащий.