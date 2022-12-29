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Служебные авто, кофемашина: на 500 миллионов тенге завысили стоимость госзакупок в области Абай

Просмотров:75 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Служебные авто, кофемашина: на 500 миллионов тенге завысили стоимость госзакупок в области Абай
Фото из открытых источников
Антикоррупционная служба выявила факты искусственного завышения стоимости госзакупок посредством "Единого окна закупок" в области Абай, передает корреспондент Tengrinews.kz.

За последние три месяца в регионе выявлены факты искусственного завышения стоимости закупок на сумму 453 миллиона тенге.

"В конце сентября ГКП "Теплокоммунэнерго" намеревалось закупить задвижки по 1 200 000 тенге за единицу. Согласно плану закупок, количество задвижек составляло 130 единиц на общую сумму 161 миллион тенге. Тогда как максимальная рыночная стоимость данного продукта не превышала 845 тысяч тенге", - уточнили в Антикоррупционной службе по области Абай.

После вмешательства Антикора в план закупок коммунального предприятия были внесены соответствующие корректировки, и бюджет ГКП сэкономил 51 миллион тенге, при этом увеличив количество приобретаемого товара до 150 единиц. Отмечается, что это не единичный случай. К примеру, другими государственными предприятиями также допускаются необоснованные закупки услуг.

"В плане закупок Шульбинской ГЭС была заложена услуга "Составление декларации по КПН и проверка правильности исчисления налогов в бюджет и платежей". На эту услугу в квазигосударственном секторе предусмотрели 1 700 000 тенге. Между тем в ТОО имеется штатный сотрудник-бухгалтер, который обязан заниматься составлением и сдачей налоговой отчетности. Закупка также была отменена", - рассказали в Антикоррупционной службе региона.

Также были выявлены факты объявления конкурсов на закуп товаров, не являющихся обязательными. Такая закупка была отменена КГКП "Дворец творчества детей и молодежи", где был запланирован закуп кофемашины на сумму 320 тысяч тенге.

Как сообщили в Антикоррупционной службе области Абай, выявлена попытка завышения стоимости приобретаемых автомобилей в одном из районов области.

"В декабре 2022 года акиматом Аягозского района было запланировано приобретение 27 единиц служебных автомобилей на сумму 216 миллионов тенге. Однако стоимость одного авто была завышена на 1,5 миллиона тенге. После направленного рекомендательного письма о пересмотре стоимости закупок акимат вовсе отменил приобретение автотранспортных средств", - уточнили в ведомстве.


Источник: Tengrinews.kz
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