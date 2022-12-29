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Финалистка "Мисс Казахстан-2022" обвинила организаторов конкурса: "Меня не предупредили об ужасных последствиях"

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 17:17
Финалистка "Мисс Казахстан-2022" обвинила организаторов конкурса: "Меня не предупредили об ужасных последствиях"
Фото:instagram.com/diana.tashii
Финалистка "Мисс Казахстан - 2022" Диана Ташимбетова пожаловалась на организаторов конкурса красоты, передает корреспондент Tengrinews.kz. Девушка сообщила, что оргкомитет "Мисс Казахстан" отказался финансировать ее участие в "Мисс Вселенная", куда она должна была отправиться в январе 2023 года. По ее словам, ее "бросили на полпути, не проделав никакую работу".

"Когда меня награждали титулом "Мисс Вселенная Казахстан", то не предупредили, что меня ожидают ужасные последствия. Я была окрылена в момент коронации, подумав: неужели благодаря упорному труду у меня появилась возможность достойно представить наш Казахстан на мировом уровне. Но увы… Причина этому - организаторы и дирекция "Мисс Казахстан". Они не смогли мне предоставить должную подготовку и отказались от финансирования. (Несмотря на то что я уже на собственные деньги приобрела визу, билеты и отшила несколько вечерних платьев). Я не буду вдаваться во все неприятные мне и их грязные подробности здесь, но хочу сказать, что никакой поддержки с их стороны не было. А наоборот, были только угнетения", - написала девушка в своем Instagram.

По ее словам, подготовка к конкурсу "должна была приносить удовольствие и позитивные эмоции, но она приносила только слезы".

"Потому что с утра до поздней ночи я готовилась морально и физически к конкурсу совершенно одна. Благо меня поддерживала моя мама и семья, которые давали мне мотивацию идти вперед. Я согласна, что в такие короткие сроки не каждый может справиться, но, несмотря на это, я была готова преодолеть все трудности и приложить максимум усилий со своей стороны. Но организаторы в свою очередь не взяли на себя ответственность за меня. И официально заявили о том, что они отказываются отправлять меня на "Мисс Вселенная" в связи с тем, что они не успевают меня подготовить, хотя сами официально уже представили меня как участницу из Казахстана", - рассказала Диана Ташимбетова.

Теперь она сомневается, что ее отправят на международный конкурс в следующем году.

В дирекции конкурса "Мисс Казахстан" прокомментировали инцидент.

"От лица организационного комитета национального конкурса "Мисс Казахстан" сообщаем, что 24 ноября организаторы конкурса "Мисс Вселенная" поделились новостью о том, что конкурс будет проходить 14 января 2023 года в Новом Орлеане. По причине того, что национальный конкурс красоты "Мисс Казахстан - 2022" прошел только 18 ноября 2022 года, когда и стало известно имя победительницы, у нас не было возможности подготовиться к международному конкурсу заранее. Наш многолетний опыт работы в данной индустрии показывает, что к мировым конкурсам красоты нужно готовиться как минимум за шесть месяцев, чтобы достойно представить на международной арене свою страну", - пояснили в "Мисс Казахстан".

В связи с этим организаторы конкурса всегда использовали практику представлять победительниц на мировой арене на следующий год.

"Как широко известно, со стороны организаторов мировых конкурсов к участницам выдвигаются четкие требования: запись видеовизитки, роспись накидки, несколько нарядов и приезд на конкурс за две недели до даты его проведения. Соответственно, Диана Ташимбетова должна была находиться в США не позднее 1 января 2023 года. На ее подготовку у организаторов "Мисс Казахстан" оставался месяц - сжатый срок, в течение которого достойно подготовить участницу не представлялось возможным. Организационный комитет национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" не отказывался от помощи Диане и от ее отправки на конкурс "Мисс Вселенная" в 2023 году. Когда к процессу подключилась мама Дианы, мы высказали свою позицию о подготовке к участию в следующем году. Ответом с их стороны стала агрессия и претензии", - добавили в оргкомитете национального конкурса красоты.

Также, по данным оргкомитета, Диана вместе с семьей уехала на ПМЖ в США, в результате чего ей было отказано в участии в конкурсе "Мисс Вселенная", основываясь на том, что человек, проживающий в другой стране, не сможет в достаточной мере подготовиться, чтобы представить Казахстан на международной арене.

"Организационный комитет национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" также переживает за сложившуюся ситуацию и предлагает всем участницам конкурсов красоты нести ответственность за слова и относиться с пониманием ко всем требованиям организаторов", - резюмировали в "Мисс Казахстан".

Напомним, что финал национального конкурса "Мисс Казахстан" прошел в Алматы 18 ноября. Титул "Мисс Казахстан - 2022" тогда завоевала 24-летняя Томирис Какимова из Астаны.


Источник: Tengrinews.kz
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