Казахстан поднял тариф на транзит российской нефти в Узбекистан

АО "КазТрансОйл" утвердило новый тариф на транспортировку российской нефти через территорию Казахстана в Узбекистан, передает Tengrinews.kz.



"Приказом генерального директора АО "КазТрансОйл" № 154 утвержден тариф на услугу по транспортировке нефти российского происхождения в целях транзита через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан в размере 27,9 доллара за 1 тонну (без НДС)", - говорится на сайте компании.



Приказ был подписан 27 декабря. Новые тарифы начнут действовать с 1 февраля 2023 года.



Сейчас действует тариф, утвержденный с 1 января 2018 года в размере 25,12 доллара за 1 тонну (без НДС). Он включает в себя:



-стоимость перекачки нефти по маршруту граница Российской Федерации с Республикой Казахстан – нефтеналивной пункт "Шагыр" с учетом вышеуказанного тарифа - 24,28 доллара за 1 тонну (без НДС);



-тариф на налив в железнодорожные цистерны на нефтеналивном пункте "Шагыр" – 0,84 доллара за 1 тонну (без НДС).

