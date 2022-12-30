Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Декабря
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.98 KZT
  • €1 = 491.22 KZT
  • 1 RUB = 6.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Суд над Кайратом Боранбаевым начался в Астане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:56
Суд над Кайратом Боранбаевым начался в Астане
Фото Рабиги Дюсенгуловой
В Астане началось судебное разбирательство в отношении Кайрата Боранбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В суде №2 Сарыаркинского района Астаны началось судебное разбирательство в отношении Кайрата Боранбаева и других фигурантов дела. В зал суда допустили журналистов. Так же на процессе присутствует дочь Кайрата Боранбаева - Алима Кайрат. Она выступает в суде в качестве общественного защитника отца.

На скамье подсудимых три человека, в их числе Кайрат Боранбаев. Один из подсудимых находится под домашним арестом, остальные под стражей.

В декабре стало известно, что уголовное дело в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева направили в суд.

Напомним, 17 марта в столичном суде сообщили, что Кайрат Боранбаев взят под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что для исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средства обвиняемых на сумму 38 миллиардов тенге, 15 объектов недвижимости, три автотранспортных средства.

Напомним, в марте этого года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении Кайрата Боранбаева по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика