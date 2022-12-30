Суд над Кайратом Боранбаевым начался в Астане

В Астане началось судебное разбирательство в отношении Кайрата Боранбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В суде №2 Сарыаркинского района Астаны началось судебное разбирательство в отношении Кайрата Боранбаева и других фигурантов дела. В зал суда допустили журналистов. Так же на процессе присутствует дочь Кайрата Боранбаева - Алима Кайрат. Она выступает в суде в качестве общественного защитника отца.



На скамье подсудимых три человека, в их числе Кайрат Боранбаев. Один из подсудимых находится под домашним арестом, остальные под стражей.



В декабре стало известно, что уголовное дело в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева направили в суд.



Напомним, 17 марта в столичном суде сообщили, что Кайрат Боранбаев взят под стражу на два месяца.



Ранее сообщалось, что для исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средства обвиняемых на сумму 38 миллиардов тенге, 15 объектов недвижимости, три автотранспортных средства.



Напомним, в марте этого года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении Кайрата Боранбаева по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

