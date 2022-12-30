Пропавшего в Актобе ребёнка нашли погибшим

Четырёхлетнего Данила искали с 28 декабря.



О гибели ребёнка сообщили волонтёры Zello.Poisk.



- Мы благодарны всем откликнувшимся на призыв о помощи в поисках маленького мальчика. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким, - рассказали волонтёры.



Подробности не сообщаются. В пресс-службе департамента полиции обещали позже предоставить комментарий.



Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома №59 на улице Казангапа. Папа утром 28 декабря оставил сына возле подъезда дома, чтобы сходить в магазин. Когда вернулся, ребёнка уже не было. Поисками занимались полицейские, сотрудники ДЧС и Нацгвардии, волонтёры и просто неравнодушные жители Актобе. Они проверяли заброшенные гаражи, канализационные колодцы, дачные массивы, лесопосадки, ближайшие водоёмы.



Фарида Зарип

