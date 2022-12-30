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Пропавшего в Актобе ребёнка нашли погибшим

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Пропавшего в Актобе ребёнка нашли погибшим
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Четырёхлетнего Данила искали с 28 декабря.

О гибели ребёнка сообщили волонтёры Zello.Poisk.

- Мы благодарны всем откликнувшимся на призыв о помощи в поисках маленького мальчика. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким, - рассказали волонтёры.

Подробности не сообщаются. В пресс-службе департамента полиции обещали позже предоставить комментарий.

Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома №59 на улице Казангапа. Папа утром 28 декабря оставил сына возле подъезда дома, чтобы сходить в магазин. Когда вернулся, ребёнка уже не было. Поисками занимались полицейские, сотрудники ДЧС и Нацгвардии, волонтёры и просто неравнодушные жители Актобе. Они проверяли заброшенные гаражи, канализационные колодцы, дачные массивы, лесопосадки, ближайшие водоёмы.

Фарида Зарип


Источник: Мой Город
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