Пропавшего в Актобе четырехлетнего Данила Ахунова убили





В Актобе нашли тело пропавшего четырехлетнего мальчика, которого искали двое суток, передает корреспондент Tengrinews.kz.В соцсетях активисты, координировавшие поиски пропавшего четырехлетнего Данила Ахунова, сообщили о гибели ребенка.Информацию подтвердили в полиции Актобе. В результате поисковых мероприятий обнаружено тело пропавшего 28 декабря Данила Ахунова 2018 года рождения с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье 99, части 3 УК РК "Убийство малолетнего лица". Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит.Напомним, что четырехлетний Данил Ахунов пропал утром 28 декабря. Активисты сообщали, что отец оставил ребенка у подъезда и отошел в магазин, а когда вернулся, его уже не было. В СМИ сообщали, что семья погибшего ребенка считается неблагополучной. Его мать лишили родительских прав, а Данил с братом и сестрой проживали у отца и бабушки в общежитии. Сейчас остальных детей забрали в дом ребенка.Силы полиции, Нацгвардии, а также добровольцы двое суток занимались поисками мальчика.