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Министр призвал казахстанцев разумно потреблять электроэнергию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:01
Министр призвал казахстанцев разумно потреблять электроэнергию
Фото:elements.envato.com
Министр энергетики Болат Акчулаков призвал казахстанцев быть аккуратными с электроприборами в период длинных выходных и разумно потреблять электроэнергию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Испытывает ли энергосистема Казахстана перегрузки в праздники, когда по вечерам включаются гирлянды, елки и праздничное освещение?" - поинтересовались журналисты на брифинге в СЦК.

"Помимо праздников новогодних, система Казахстана испытывает дефицит, который сейчас перетоками закрывается из России. В часы утреннего и вечернего максимума потребления оно (потребление. - Прим.) и без этого сегодня большое. А если учитывать, когда бывают длинные праздники и выходные, потребление вырастает.

Как рекомендация - быть аккуратными с электроприборами. Во-вторых, какое-то разумное потребление должно быть. Если нет необходимости держать какие-то электрические приборы, наверное, лучше их отключить. Тем не менее система пока может и покрывает то, что потребители в часы максимума потребляют. К сожалению, пока за счет перетоков", - пояснил Болат Акчулаков.


Источник: tengrinews.kz
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