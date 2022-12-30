Министр призвал казахстанцев разумно потреблять электроэнергию

Министр энергетики Болат Акчулаков призвал казахстанцев быть аккуратными с электроприборами в период длинных выходных и разумно потреблять электроэнергию, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Испытывает ли энергосистема Казахстана перегрузки в праздники, когда по вечерам включаются гирлянды, елки и праздничное освещение?" - поинтересовались журналисты на брифинге в СЦК.



"Помимо праздников новогодних, система Казахстана испытывает дефицит, который сейчас перетоками закрывается из России. В часы утреннего и вечернего максимума потребления оно (потребление. - Прим.) и без этого сегодня большое. А если учитывать, когда бывают длинные праздники и выходные, потребление вырастает.



Как рекомендация - быть аккуратными с электроприборами. Во-вторых, какое-то разумное потребление должно быть. Если нет необходимости держать какие-то электрические приборы, наверное, лучше их отключить. Тем не менее система пока может и покрывает то, что потребители в часы максимума потребляют. К сожалению, пока за счет перетоков", - пояснил Болат Акчулаков.