В чем обвиняют Кайрата Боранбаева, озвучил прокурор

Прокурор Бауржан Шекенов зачитал в суде обвинение в адрес бизнесмена Кайрата Боранбаева и его сообщников, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Обвинение, помимо Боранбаева, предъявлено его доверенному лицу Роману Наханову, экс-управляющему директору АО "НК "КазМунайГаз" Ибулле Серді (объявлен в розыск в июне) и экс-заместителю председателя правления АО "НК QazaqGaz" Жанузаку Тайыру.



По версии обвинения, эти люди с 1 июля 2019 года по 11 февраля 2020 года совершили сделки между ТОО "АзияГазЧунджа" и QazaqGaz о поставке в адрес последнего товарного газа в объеме 2,26 миллиона кубометров по завышенной стоимости на общую сумму 141 миллиард 681 миллион 676 тысяч тенге.



"В этот же период времени Жанузак, действуя в интересах Серді, Боранбаева, Наханова и других лиц, осуществил растрату вверенных ему денежных средств путем подписания реестра платежей:



-от 1 августа 2019 года на сумму 8 миллиардов 442 миллиона 721 тысяча тенге;

-от 26 августа 2019 года на сумму 11 миллиардов 140 миллионов 10 тысяч тенге;

-от 3 сентября 2019 года на сумму 15 миллиардов 409 миллионов 482 тысячи тенге;

-от 16 октября 2019 года на сумму 24 миллиарда 463 миллиона 183 тысячи тенге;

-от 24 октября 2019 года на сумму 1 миллион 831 тысяча тенге;

-от 7 ноября 2019 на сумму 19 миллиардов тенге;

-от 5 декабря 2019 года на сумму 12 миллиардов 510 миллионов 724 тысячи тенге;

-от 13 декабря 2019 года на сумму 7 миллиардов 214 миллионов 605 тысяч тенге;

-от 9 января 2020 года на сумму 15 миллиардов 73 миллиона 479 тысяч тенге;

-от 23 января 2020 года на сумму 14 миллиардов 353 миллиона 15 тысяч тенге", - заявил гособвинитель.



Также, по версии обвинения, Жанузак осуществил перевод денежных средств на банковский счет ТОО "АзияГазЧунджа" за поставку товарного газа на общую сумму 127 миллиардов 608 миллионов 464 тысячи тенге.



"В связи с выездом активного участника преступления Жанузака в служебную командировку в Китай реестр платежей от 19 сентября 2019 года на сумму 14 миллиардов 73 миллиона 212 тысяч тенге был подписан заместителем генерального директора АО "НК QazaqGaz" Рубановым, не ведавшим о преступном намерении", - пояснил прокурор.



Шекенов заявил, что Qazaq Gaz купил товарный газ у "Газпром-экспорт" по цене 145 долларов за тысячу кубометров на 127 миллиардов 116 миллионов 358 тысяч тенге.



"Согласно заключению судебно-экономической экспертизы за № 1699 от 30 июня 2022 года, разница между стоимостью газа, приобретенного АО "НК QazaqGaz" и ТОО "АзияГазЧунджа" и стоимостью этого газа, закупленного у "Газпром-экспорт", составила 14 миллиардов 565 миллионов 318 тысяч 10 тенге. Завышение стоимости реализуемого от имени ТОО "АзияГазЧунджа" газа в адрес АО "НК QazaqGaz"товарного газа позволила создать условия для хищения денежных средств, принадлежащих нацкомпании.



Несмотря на реальную возможность приобретения товарного газа по цене дешевле, умышленно приобрели его через подконтрольную посредническую компанию ТОО "АзияГазЧунджа" по завышенной цене и осуществили вывод денежных средств из финансово-хозяйственного оборота госкомпании с целью хищения. Это негативно отразилось на конечном результате деятельности национального оператора в сфере газоснабжения, чья деятельность направлена на покрытие себестоимости реализуемого газа населению по льготным ценам", - пояснил прокурор.



Кайрата Боранбаева и Романа Наханова обвинили в совершении уголовного правонарушения по статьям 28, части 5; 189, части 4, пункту 2 Уголовного кодекса.



"С целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, Боранбаев и Наханов составили протоколы № 2 и 3 общего собрания участников ТОО "АзияГазЧунджа" от 21 апреля 2020 года, согласно которым незаконно полученные денежные средства в соответствии со статьей 40 закона "О товариществах с ограниченной дополнительной ответственностью" распределены между участниками ТОО в виде выплат за 2019-2020 годы дивидендов в размере:



-Боранбаеву - 4 миллиарда 804 миллиона 67 тысяч тенге;

-Ноханову - 533 миллиона 785 тысяч тенге;

-ТОО "ДС-ТАС" - 5 миллиардов 337 миллионов 852 тысячи тенге.



Таким образом, похищенные денежные средства легализованы путем вовлечения в законный оборот и распределены между участниками преступной схемы", - заявил гособвинитель.



Часть этих денег Боранбаев, по версии обвинения, потратил на покупку недвижимости площадью 742 квадратных метра в Алматы у ТОО Esentai office. Помещение обошлось Боранбаеву в 686 миллионов тенге.



"В последующем с целью извлечения дохода от имущества помещение по договору аренды от 24 февраля 2022 года было передано в пользование ТОО AB Restaurants с правом организации ресторанных услуг с арендной платой в размере 12,5 процента от оборотного периода за месяц либо не менее 10 миллионов тенге ежемесячно.



Наханов часть полученных преступным путем средств в размере 99,8 миллиона тенге 30 ноября 2020 года со своего личного счета перечислил на счет ТОО Highvill Ishim за приобретение квартир за номером 2105, 2107, 2108 в строящемся жилом комплексе в Астане. С целью утаивания подлинного характера источников возникновения прав на квартиры Наханов на основании договора долевого участия оформил их на сына - Наханова Бауыржана Романовича", - заключил прокурор.



Напомним, сегодня в Астане началось судебное разбирательство в отношении Кайрата Боранбаева и других фигурантов дела. В зал суда допустили журналистов. Также на процессе присутствует дочь Кайрата Боранбаева - Алима Кайрат. Она выступает в суде в качестве общественного защитника отца.



Выступая на суде, Кайрат Боранбаев заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями.



"Я прекрасно понимаю, что январские события затронули всех тех, кто является семьей. Я являюсь одним из них, вы все прекрасно об этом знаете. По презумпции невиновности, что указана в Конституции, прямо сказано, что лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в силу приговором суда", - заявил он.



В марте этого года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении Кайрата Боранбаева по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. 17 марта в столичном суде сообщили, что Кайрат Боранбаев взят под стражу на два месяца.



Ранее сообщалось, что для исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средства обвиняемых на сумму 38 миллиардов тенге, 15 объектов недвижимости, три автотранспортных средства.