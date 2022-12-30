Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько важных законов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Главой государства подписаны:



-конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан";

-закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства";

-закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан";

-закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".



Тексты законов публикуются в печати.



Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан" является одним из четырех сопутствующих к основному законопроекту "О цифровых активах Республики Казахстан".



Проект конституционного закона содержал 32 принятые позиции. Сенат позже внес четыре поправки, которые не затронули концепцию законопроекта.



Поправки разработаны депутатами для решения проблем правового регулирования цифрового майнинга, в том числе его продукта, и создания в Казахстане криптовалютной экосистемы.



Предусматривается защита национальной энергосистемы от нерегулируемого майнинга. Для этого ограничивается перечень источников электроэнергии, которая может использоваться майнерами. В их числе только возобновляемая энергия, импорт и использование собственных генераций.



Также предлагается запретить потребление цифровыми майнерами электроэнергии напрямую из общей энергосистемы. Приобрести электроэнергию из общей энергосистемы майнеры смогут только при наличии профицита и исключительно через биржу КОРЭМ. Для этого объема сняты ценовые ограничения и торги будут проводиться исключительно по рыночным механизмам.



Для вовлечение майнинга и его продукта в экономику Казахстана предлагается ввести лицензирование цифрового майнинга. Все майнеры должны будут работать через аккредитованные казахстанские майнинг-пулы. Таким образом, цифровые майнеры, работающие в облачных сервисах и никак не участвующие в экономике Казахстана, становятся нашими резидентами и плательщиками налогов.



Также вводятся нормы по регулированию выпуска и оборота обеспеченных цифровых активов.



Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства" содержит несколько важных поправок.



Поправки в закон "О государственных закупках".



В целях минимизации коррупционных рисков и развития конкуренции исключается право приобретать из одного источника:



-товары в госматрезерв;

-товары и услуги для оперативно-разыскной деятельности;

-здания, помещения нежилого назначения.



Предусматривается обязанность согласовывать правила закупок фонда "Самрук-Казына" с АЗРК, право поставщиков на обжалование закупок и исключение способа закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации фонда.



Реформирование межбюджетных отношений.



Цель - усиление финансовой самостоятельности регионов, передача некоторых видов налоговых поступлений на местный уровень, ответственность администраторов бюджетных программ, бюджетный мониторинг за показателями.



Для исключения обхода процедур госзакупок предусматривается введение отличительного критерия проектов ГЧП - обязательное объединение в проекте двух стадий: создание и эксплуатация объекта частным партнером.



Для снижения сверхмаржинальности и обеспечения сбалансированного распределения рисков между государством и частным сектором предлагается исключить выплату компенсации инвестиционных затрат, ввести ограничения по софинансированию и установить барьер для участия субъектов квазигосударственного сектора в качестве частных партнеров.



В рамках усиления антикоррупционного контроля предусматривается внедрение принципа открытости и прозрачности процесса планирования и реализации проектов ГЧП. В целях исключения монополизации при реализации проектов ГЧП предусматривается их обязательное согласование с антимонопольным органом.



Поправки в закон "О естественных монополиях" предусматривают:



-возможность изменения тарифа до истечения его срока действия в случае получения на баланс и доверительное управление сетей и имущества, используемых в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг;

-повышение прозрачности процесса тарифообразования посредством цифровизации.



Дополнение в закон "О Фонде национального благосостояния".



Фонд "Самрук-Казына" по решению правительства ежегодно будет перечислять не менее 7 процентов от чистого дохода фонда в общественный фонд "Қазақстан Халқына".



Кроме того, предусматривается совершенствование законодательства о специальных экономических и индустриальных зонах, защита счетов в рамках механизма по субсидированию арендных платежей, регулирование отдельных вопросов ввоза и использования иностранных автомобилей, комплексная вневедомственная экспертиза проектов для строительства.



Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".



Предполагается ввести три вида процедур банкротства физических лиц. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.



Первая процедура - внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами.



Миллион казахстанцев может обратиться за помощью по закону о банкротстве



Внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях:



-долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 миллиона тенге (1600 МРП);

-по обязательствам перед банками, МФО, коллекторами отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

-отсутствует имущество, в том числе имущество, находящееся в общей собственности;

-урегулирование с банком просроченной задолженности;

-банкротство не применялось в течение 7 лет.



Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "Электронное правительство". Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям. По долгам свыше 4,9 миллиона тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство.



Предусмотрено право объявить себя банкротами гражданам, получателям АСП и тем, чья задолженность не погашается свыше пяти лет.



Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП; профессиональные бухгалтеры; юридические консультанты; аудиторы.



Третья процедура - это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде, отметил Биржанов. Преимуществом данной процедуры, по его словам, является то, что после нее человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.