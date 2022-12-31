Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 31 Декабря
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.65 KZT
  • €1 = 492.86 KZT
  • 1 RUB = 6.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Формула здоровья. Алмаз Шарман делится предновогодними размышлениями о здоровье

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 09:12
Формула здоровья. Алмаз Шарман делится предновогодними размышлениями о здоровье
Алмаз Шарман
Своими предновогодними размышлениями о здоровье с читателями Tengri Lifestyle поделился Алмаз Шарман, президент Академии профилактической медицины Казахстана и член Американской ассоциации здравоохранения. Полную видеоверсию данного блога можно посмотреть на YouTube-канале "АЛМАЗные советы".

Я и мое тело

Как и многие, я стараюсь постоянно заботиться о своем теле, тренируя его, обогащая полезной пищей, а в летнее время наполняя солнечными лучами. Иногда после приступов лени и гедонического застолья настороженно подходишь к зеркалу и не без разочарования рассматриваешь, как на теле раздулись жировые складки.

И вновь возникает желание взяться за себя, пытаясь дисциплинировать непокорность тела, стараясь превзойти его, превозмогая силу воли. После десятилетий мирного сосуществования я решил, что тело для меня все же является другом, приятелем. Мы редко обращаем внимание на свое тело. Когда не болеем, оно чаще всего волнует нас лишь если увеличивается или уменьшается в размерах. То, когда мы поправляемся, я называю "телосложением", а если худеем - "теловычитанием".

В остальном же существование собственного тела мы обычно не замечаем. Между тем оно постоянно присутствует с нами. Благодаря гравитации наше тело ежесекундно напоминает о себе. Гравитация заставляет нас садиться, ложиться, падать, а также балансировать с помощью определенных телодвижений.

Когда тело утомляется, мы даем ему отдохнуть, погрузившись в сон.

Если тело нуждается в энергии и восстановлении израсходованных клеток и молекул, мы их возмещаем с помощью пищи. Мягкотелостью обозначают покорность и отсутствие воли. Телесные повреждения и болезни ощущаются в виде боли. Словом, многое в нашем лексиконе связано с телом. Является ли оно нашим сущностным "я" или это всего лишь внешняя оболочка? Быть может, тело - это наш хозяин или сосед? Близнец? Партнер по команде? Соперник? Паразит?

Возможно, это оборотная сторона монеты разума, или же тело представляет собой саму суть монеты, а разум - лишь образ, отчеканенный на ее поверхности? Является ли тело нашим древним аппаратным комплексом, подобным системному блоку компьютера, предназначенному для запуска программного обеспечения нашего разума и души? Пожалуй, ни у кого нет истинного ответа на эти вопросы и мало кто реально задумывается об этом, особенно пока мы здоровы.

Мы живем с чувством легкого отчуждения, с этаким дуализмом, который уходит корнями в древнюю культуру. У Платона можно найти следующий совет: "…если мы хотим иметь истинное знание о чем-либо, мы должны отстраниться от собственного тела".

Или в Библии: "Разве вы не знаете, что ваше тело - это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе". Нет большего несчастья, чем жить заточенным в собственном больном теле

Иногда в голову приходит мысль, что тело – это привязанная к нашему разуму и существу бомба замедленного действия, приводящая к закономерному или внезапному и непредсказуемому концу летописи нашей жизни? А мы, наш разум и душа – лишь заложники в этом временном пристанище. Естественно желание максимально оттянуть время неизбежного конца. Все мы это осознаем, однако не каждый предпринимает для этого разумные и последовательные усилия.

Некоторые просто не знают, как устроено их тело и что следует делать, чтобы оно исправно работало. Других это просто не интересует, хотя при этом они могут досконально знать свой автомобиль, фанатично следя за его надлежащим техническим состоянием. И такой фанатизм в сочетании с фатализмом в отношении собственного тела и безразличием к своему здоровью порой вызывает изумление.

Между тем грани между здоровьем и болезнью чаще всего непостижимы. Не осознавая того, мы ежедневно сталкиваемся со множеством обстоятельств, которые могут привести к хаосу в нашем организме.

Это может быть микроскопический вирус или клетка, которая под воздействием мутаций превращается в рак. Атеросклеротические бляшки, скапливающиеся годами в артериях сердца или головного мозга, сужая их, могут в течение секунд привести к смертельному инфаркту или инсульту.

Такие риски часто можно упредить. Но почему-то многие считают, что об этом обязаны позаботиться врачи. Врачи и заботятся. Однако далеко не у всех пациентов хватает желания и терпения следовать врачебным назначениям. А это неминуемо приводит к обострению гипертонии, диабета и других хронических болезней.

Как следствие – бесконечные и бессмысленные походы к врачам. А они бессильны помочь до тех пор, пока пациент наконец-то сам серьезно не позаботится о собственном здоровье. Когда улучшения не наступает, возникают сомнения в компетентности медиков, разочарования, конфликты, ведущие к дальнейшему ухудшению здоровья и новым болезням. А это - порочный круг и, как следствие, целый букет болезней.

А нет большего несчастья, чем жить заточенным в собственном больном теле.

Заболев, человек как бы попадает в бурную реку и пытается выплыть на островок, с которого открывается вид на прекрасную долину здоровья, островок, на котором он уже когда-то побывал.

Как подружиться со своим телом и сохранить здоровье

Так стоит ли доводить свое тело до болезни, когда лучше с ним подружиться? Я окончательно решил, что гораздо разумнее бережно относиться к своему телу, оберегать его, лелять. А на самом деле это не так уж и сложно. Прежде всего, нужно помочь телу сопротивляться гравитации путем хождения, бега, гимнастики или любого телодвижения.

Телу важно, чтобы оно вовремя обеспечивалось энергией и снабжалось необходимыми, подчеркиваю, только необходимыми пищевыми веществами: ничего лишнего. Чтобы не изнашивалось, телу нужно периодически давать покой в виде полноценного сна. И все это должно быть гармонизировано хорошим настроением и добрыми взаимоотношениями.

Так подружитесь со своим телом, и оно отблагодарит вас многими годами комфортной и безмятежной жизни. Формула здорового тела и здорового духа заключается в следующих пяти правилах:

Больше двигаться, желательно до легкого пота.
Хорошо высыпаться.
Чаще улыбаться и обниматься.
Наслаждаться пищей, богатой овощами и фруктами.
Полюбить пробиотики.

С Новым годом вас, уважаемые читатели Tengri Lifestyle. Желаю вам всего самого доброго, здоровья, благополучия!

Алмаз Шарман, профессор медицины


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика