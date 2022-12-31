Формула здоровья. Алмаз Шарман делится предновогодними размышлениями о здоровье

Своими предновогодними размышлениями о здоровье с читателями Tengri Lifestyle поделился Алмаз Шарман, президент Академии профилактической медицины Казахстана и член Американской ассоциации здравоохранения. Полную видеоверсию данного блога можно посмотреть на YouTube-канале "АЛМАЗные советы".



Я и мое тело



Как и многие, я стараюсь постоянно заботиться о своем теле, тренируя его, обогащая полезной пищей, а в летнее время наполняя солнечными лучами. Иногда после приступов лени и гедонического застолья настороженно подходишь к зеркалу и не без разочарования рассматриваешь, как на теле раздулись жировые складки.



И вновь возникает желание взяться за себя, пытаясь дисциплинировать непокорность тела, стараясь превзойти его, превозмогая силу воли. После десятилетий мирного сосуществования я решил, что тело для меня все же является другом, приятелем. Мы редко обращаем внимание на свое тело. Когда не болеем, оно чаще всего волнует нас лишь если увеличивается или уменьшается в размерах. То, когда мы поправляемся, я называю "телосложением", а если худеем - "теловычитанием".



В остальном же существование собственного тела мы обычно не замечаем. Между тем оно постоянно присутствует с нами. Благодаря гравитации наше тело ежесекундно напоминает о себе. Гравитация заставляет нас садиться, ложиться, падать, а также балансировать с помощью определенных телодвижений.



Когда тело утомляется, мы даем ему отдохнуть, погрузившись в сон.



Если тело нуждается в энергии и восстановлении израсходованных клеток и молекул, мы их возмещаем с помощью пищи. Мягкотелостью обозначают покорность и отсутствие воли. Телесные повреждения и болезни ощущаются в виде боли. Словом, многое в нашем лексиконе связано с телом. Является ли оно нашим сущностным "я" или это всего лишь внешняя оболочка? Быть может, тело - это наш хозяин или сосед? Близнец? Партнер по команде? Соперник? Паразит?



Возможно, это оборотная сторона монеты разума, или же тело представляет собой саму суть монеты, а разум - лишь образ, отчеканенный на ее поверхности? Является ли тело нашим древним аппаратным комплексом, подобным системному блоку компьютера, предназначенному для запуска программного обеспечения нашего разума и души? Пожалуй, ни у кого нет истинного ответа на эти вопросы и мало кто реально задумывается об этом, особенно пока мы здоровы.



Мы живем с чувством легкого отчуждения, с этаким дуализмом, который уходит корнями в древнюю культуру. У Платона можно найти следующий совет: "…если мы хотим иметь истинное знание о чем-либо, мы должны отстраниться от собственного тела".



Или в Библии: "Разве вы не знаете, что ваше тело - это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе". Нет большего несчастья, чем жить заточенным в собственном больном теле



Иногда в голову приходит мысль, что тело – это привязанная к нашему разуму и существу бомба замедленного действия, приводящая к закономерному или внезапному и непредсказуемому концу летописи нашей жизни? А мы, наш разум и душа – лишь заложники в этом временном пристанище. Естественно желание максимально оттянуть время неизбежного конца. Все мы это осознаем, однако не каждый предпринимает для этого разумные и последовательные усилия.



Некоторые просто не знают, как устроено их тело и что следует делать, чтобы оно исправно работало. Других это просто не интересует, хотя при этом они могут досконально знать свой автомобиль, фанатично следя за его надлежащим техническим состоянием. И такой фанатизм в сочетании с фатализмом в отношении собственного тела и безразличием к своему здоровью порой вызывает изумление.



Между тем грани между здоровьем и болезнью чаще всего непостижимы. Не осознавая того, мы ежедневно сталкиваемся со множеством обстоятельств, которые могут привести к хаосу в нашем организме.



Это может быть микроскопический вирус или клетка, которая под воздействием мутаций превращается в рак. Атеросклеротические бляшки, скапливающиеся годами в артериях сердца или головного мозга, сужая их, могут в течение секунд привести к смертельному инфаркту или инсульту.



Такие риски часто можно упредить. Но почему-то многие считают, что об этом обязаны позаботиться врачи. Врачи и заботятся. Однако далеко не у всех пациентов хватает желания и терпения следовать врачебным назначениям. А это неминуемо приводит к обострению гипертонии, диабета и других хронических болезней.



Как следствие – бесконечные и бессмысленные походы к врачам. А они бессильны помочь до тех пор, пока пациент наконец-то сам серьезно не позаботится о собственном здоровье. Когда улучшения не наступает, возникают сомнения в компетентности медиков, разочарования, конфликты, ведущие к дальнейшему ухудшению здоровья и новым болезням. А это - порочный круг и, как следствие, целый букет болезней.



А нет большего несчастья, чем жить заточенным в собственном больном теле.



Заболев, человек как бы попадает в бурную реку и пытается выплыть на островок, с которого открывается вид на прекрасную долину здоровья, островок, на котором он уже когда-то побывал.



Как подружиться со своим телом и сохранить здоровье



Так стоит ли доводить свое тело до болезни, когда лучше с ним подружиться? Я окончательно решил, что гораздо разумнее бережно относиться к своему телу, оберегать его, лелять. А на самом деле это не так уж и сложно. Прежде всего, нужно помочь телу сопротивляться гравитации путем хождения, бега, гимнастики или любого телодвижения.



Телу важно, чтобы оно вовремя обеспечивалось энергией и снабжалось необходимыми, подчеркиваю, только необходимыми пищевыми веществами: ничего лишнего. Чтобы не изнашивалось, телу нужно периодически давать покой в виде полноценного сна. И все это должно быть гармонизировано хорошим настроением и добрыми взаимоотношениями.



Так подружитесь со своим телом, и оно отблагодарит вас многими годами комфортной и безмятежной жизни. Формула здорового тела и здорового духа заключается в следующих пяти правилах:



Больше двигаться, желательно до легкого пота.

Хорошо высыпаться.

Чаще улыбаться и обниматься.

Наслаждаться пищей, богатой овощами и фруктами.

Полюбить пробиотики.



С Новым годом вас, уважаемые читатели Tengri Lifestyle. Желаю вам всего самого доброго, здоровья, благополучия!



Алмаз Шарман, профессор медицины