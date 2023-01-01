Семь полезных привычек, которые стоит завести в 2023 году

Большинство людей стремится начать с Нового года новую жизнь. Или хотя бы обзавестись парой здоровых привычек. Tengri Lifestyle подготовил список из семи полезных привычек, которые стоит завести с Нового года.



Ложиться спать в одно и то же время



С Нового года полезно будет пересмотреть свой график сна. Многие знают, что для нормального функционирования взрослого здорового организма оптимальная продолжительность сна - восемь часов. Однако не все помнят о том, что эти часы должны быть в строго определенное время. Постарайтесь в новом году ложиться спать в одно и то же время, даже в выходные - это будет полезно для здоровья.

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Не пропускать завтраки



Кандидат медицинских наук, нутрициолог Жанар Толысбаева напоминает, что важно в новом году перестать пропускать завтраки. Нужно постараться построить свой график на день так, чтобы обязательно хватало времени на полноценный прием пищи с утра. Как известно, существует большое разнообразие завтраков. К примеру, можно съесть с утра гречневую кашу, овощной салат с зеленью, творог с фруктами, яичницу или омлет.



Соблюдать питьевой режим



Еще одна важная привычка. Для здорового взрослого человека минимальный расчет - 30 миллилитров воды на один килограмм веса. Однако если у вас есть проблемы со здоровьем, к примеру, с почками, то стоит проконсультироваться с лечащим врачом и подобрать индивидуальный питьевой режим.

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Профилактический медосмотр



Важно регулярно следить за состоянием своего здоровья. Эксперты повторяют, что нужно хотя бы раз в год проходить профилактический медосмотр. Нужно не забывать как минимум дважды в год, к примеру, проверяться у стоматолога. Важно не забывать ежегодно проверять и свое зрение.

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Начать вести бюджет



Известный казахстанский аналитик Андрей Чеботарев напоминает, что важно начать вести свой семейный бюджет, если вы еще не сделали этого.



"Нужно в табличке в Excel расписать, сколько у вас доходов, сколько расходов, какие у вас активы, есть ли пассивный доход. Нужно понять, какие у вас финансовые цели и что вы хотите купить через какое-то время. Имея бюджет и цели, вы будете понимать, сколько вам нужно тратить, откладывать, если, например, через пять лет вы хотите купить квартиру или обновить машину", - рассказывал он ранее нашей редакции.



Такая финансовая привычка может значительно облегчить жизнь.

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Постарайтесь ходить чаще пешком



Начните с малого. Если вы вдруг еще не полюбили долгие пешие прогулки, то постарайтесь внедрить в свою жизнь хотя бы небольшие 10-30 минутные путешествия пешком. Возможно, постепенно вы втянетесь и не заметите, как с легкостью будете проходить те самые знаменитые 10 тысяч шагов в день.



Отдыхайте от гаджетов



Сложно представить нашу жизнь без современных гаджетов. Однако эксперты рекомендуют постараться сократить использование тех же смартфонов. Это как минимум полезно для зрения. Оптимально при работе за компьютером или телефоном каждые 10-15 минут стараться делать перерывы. Не стоит как взрослым, так и детям, смотреть в темноте на телефон, компьютер. За час до сна стоит и вовсе отложить в сторону телефон и научиться жить, не проверяя уведомления каждые несколько минут.