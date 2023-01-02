В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы

С нового года в Казахстане на 60 тенге увеличились цены на сигареты. Теперь стоимость пачки сигарет начинается от 650 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



Впрочем, судя по официальным цифрам, даже несмотря на высокую стоимость табачных изделий, казахстанцы не стали меньше курить. Более того, спрос на сигареты растет.



По данным Бюро нацстатистики, в 2022 году казахстанцы выкурили 15 миллиардов штук сигарет и папирос. Это не проходит бесследно для здоровья. 23 тысячи наших сограждан ежегодно умирают от болезней, связанных с курением. В Правительстве пытаются бороться с этим путем повышения акцизов на сигареты.



"Почему мы каждый год увеличиваем акциз? Одна из причин - сократить потребление табачных изделий. Уменьшить вред здоровью человека. Это долг Правительства. Если говорить о цене, то, согласно приказу Министерства финансов, у нас в стране определена самая низкая цена. В 2024 году планируется вновь повышение акцизов на табак", - рассказала главный эксперт Департамента Министерства нацэкономики РК Жазира Мынбаева.



С января изменились цены и на вейпы. Стоимость одного миллилитра жидкости поднялась почти в семь раз, с 8 до 53 тенге. В будущем эти устройства и вовсе хотят запретить в Казахстане. Однако эксперты к запрету относятся настороженно. Они опасаются, что рынок заполнит контрафактная продукция.