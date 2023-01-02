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Штрафы за нарушение правил дорожного движения выросли в Казахстане

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Штрафы за нарушение правил дорожного движения выросли в Казахстане
Фото: ИА «NewTimes.kz»
АЛМАТЫ, 2 янв — Sputnik. Казахстанским автолюбителям с 1 января 2023 года придется платить больше за нарушения правил дорожного движения. Это связано с повышением месячного расчетного показателя, который теперь составляет 3 450 тенге.

С новым годом вступили в силу в Казахстане и новые размеры штрафов за нарушения правил дорожного движения.

На увеличение повлиял размер МРП - с января он составляет 3450 тенге.

Теперь самый минимальный штраф составит 6 900 тенге (2 МРП). Он грозит не только автовладельцам за превышение уровня вредных выбросов или уровня шума, но и пешеходам, переходящим улицу в неустановленном месте либо на запрещающий сигнал светофора.

Самым крупным штрафом в размере 172 500 тенге (50 МРП) будут наказывать автолюбителей, севших за руль автомобиля, не имеющих при этом водительских прав и тех, кто скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Штрафы выросли, соответственно, за отсутствие страховки на машину, превышение скорости, создание аварийной ситуации и вождение без документов. Суммы варьируются от 17 с половиной до 70 тысяч тенге.


Источник: sputniknews.kz
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