В МВД прокомментировали "избиение" полицейскими участников драки в Актобе

В МВД прокомментировали информацию об "избиении" полицейскими участников драки в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Ранее СМИ опубликовали материал об "избиении" полицейскими участников драки в ресторане "Улытау" в городе Актобе при задержании."В связи с публикацией были проанализированы записи с видеожетонов полицейских, производивших задержание участников конфликта.По данному факту сообщаем следующее: 31 декабря 2022 года в 01.35 часов на телефон 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что возле ресторана "Улытау", расположенного по адресу Актобе, улица Богенбай, 17 идет драка. На место незамедлительно были направлены наряды комплексных сил полиции", - сообщили в полиции.Отмечается, что участники потасовки в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя замечания со стороны прибывших сотрудников полиции, продолжали выяснять отношения между собой."Мальчик" и "девочка" были избиты в ходе драки между конфликтующими еще до прибытия полицейских. Более того, участники конфликта оказывали активное сопротивление задержанию. Все они были доставлены в отдел полиции. Факты рукоприкладства со стороны полицейских ни в ресторане, ни при задержании не выявлены", - подчеркнули в полиции.За нарушение общественного порядка и неуважение к окружающим в отношении четырех лиц были составлены административные протоколы по статье 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".